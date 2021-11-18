高雄醫學大學附設中和紀念醫院特別在「世界壓瘡預防日」舉辦「向壓瘡說不」宣導活動，並分享高雄90歲失智症老婦長期臥床，導致後臀部出現大如拳頭、深及見骨的壓瘡案例，緊急轉介高醫傷口照護中心救治，才讓傷口逐漸癒合好轉。

高醫副院長林志隆表示，壓瘡是全球衛生保健的重要議題，除了威脅病患的生命健康外，也帶來經濟及醫療沉重負擔。據國際文獻顯示，住院壓瘡發生率為8.4％、盛行率為12.8％，也就是平均每10名病人就有1名發生壓瘡。

高醫整形外科主任黃書鴻指出，壓瘡俗稱褥瘡，好發於臥床不動或肢體知覺異常的病人，尤其是高齡臥床患者，一般壓瘡國際分為4級，若3或4級的壓瘡已深及骨頭及肌肉，傷口需3個月以上的治療時間，可運用現代敷料及手術方式，如植皮、皮瓣重建手術來協助傷口癒合。

高醫傷口護理師歐素妃分享案例，一名90歲失智老婦去年9月因罹患高齡肌少症，四肢變得衰弱，因此開始臥床迄今，去年底臀部的左髖骨處和薦骨就出現傷口，到今年5月因發燒掛急診就醫時，薦骨處的傷口已呈現4級，可見到肌肉和骨骼，有壞死的腐肉也出現異味及膿液，經指導外傭正確的傷口清潔與換藥技巧，同時透過Line提供傷口遠距照護，目前傷口已逐漸變小。