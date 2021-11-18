不少民眾都有感冒求醫，被開立抗生素的經驗，不過許多人卻不知道抗生素對抗的是細菌，而感冒有9成以上都是病毒感染引起。根據統計，全球有3分之1民眾不了解抗藥性問題，台灣亦有4分之3民眾對抗生素用途認知不足，且醫療院所會為避免糾紛而預防性開藥。對比2012年，2021年多項抗藥性細菌比例已增加1.1至2.7倍不等，恐影響民眾日後的用藥選擇及預後。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，抗生素最早是從自然界微生物所分泌，對付的是細菌而不是病毒，也不是消炎藥。在不當使用之下，抗生素無法完整作用於細菌中，進而篩選出具抗藥性的細菌，隨著抗藥性細菌不斷繁衍，抗生素的影響也降低，不僅增加治療難度，也會導致住院天數拉長、預後不佳等。

台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統（THAS）顯示，對比2012年同期，2021年多項抗藥性細菌比例皆有攀升趨勢，其中抗碳青黴烯類鮑氏不動桿菌(CRAB) 從72.1％ 升至79.2％，增1.1倍；抗萬古黴素腸球菌(VRE) 從52.4％升至70.3％，增1.3倍；抗碳青黴烯類綠膿桿菌(CRPA) 從15.9％升至26.8％，增1.7倍；抗碳青黴烯類克雷白氏肺炎菌(CRKP)從15.9％升至42.4％，增2.7倍。

台灣感染管制醫學會理事長陳宜君表示，根據2020年感染科醫師對抗藥性議題之問卷調查報告，抗藥菌對治療的影響，最多是導致病人需要合併2種以上抗生素治療及使用廣效型抗生素，2者均未87.6％。其次依序為住院天數變長（78.1％）、治療花費更高（72.5％）、臨床於後變差（71.4％）、使用副作用較高抗生素（67.4％）、你無法及時得到適當抗生素治療（62.4％）及臨床進步較慢（59.6％）。

陳宜君表示，國內有4成醫師坦言抗生素供給不穩定，呼籲抗生素的研發、供應應追上病人所需。美國的經驗顯示，由於抗生素藥價低、抗藥性危機難以控制，較少藥廠願意投入抗生素的研發，恐導致無藥可醫的窘境，但在政府提供財力支持後，情勢已經獲得改善。另也呼籲民眾，在抗生素的使用上，應熟記「四不一要」觀念，即「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素來吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素。