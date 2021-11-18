台中市屯區藝文中心今年舉行「台灣雕塑新藝獎」，共計111件作品參賽，最後選出前3名及優選和入選獎等共48件獲獎作品，另邀請全國資深雕塑家提供作品，合計91件精彩作品，即日起展出至11月21日止，屯區藝文中心表示，融合傳統與現代作品展，相當有看頭。

屯區藝文中心指出，參展的作品面貌多元、材質各異、手法多樣、創意無限，參展者在此空間呈現出更多的是充滿時事性、實驗性與探討性的作品。除前三名外，優選及入選之作品皆表現出參賽者獨一無二的想法與對世界的感知，均是一時之選。

首獎得獎者葉竹修說，這次參賽得獎作品「一方」，呈現出「一方之水養一方人」的象徵，作品上方人物呈現蘊育的現象，表面紅土色澤是代表人類與生俱來的獵奪習性；下方是隱藏的佛頭，象徵著人類心中還是擁有良善的本質，只是不能時時彰顯。暗喻在萬物中，人雖擁有主導的權力，但在其他的生物族群眼中，我們卻是剝奪地球資源的「一方」。

2獎得獎者廖乾杉表示，作品「20-21（肉身進化）」，創作動機為2020到2021年間全世界在新冠病毒的侵襲下，帶來前所未有的動盪，藉由一種儀式性的造型，代表著承受過的災難及未來的救贖。

廖乾杉說，作品下方的龜板原本是養生材料，隱喻失去的幾百萬生命的骨骸，而微小的病毒，如顯微鏡下的病理及病徵，前後置放其起源及變種。另外，上方半球形中有著人體脊椎及金屬五金，代表著人類在這些幾百萬生命的犠牲下，必須面對病毒的對抗及進化，有著希望，也有無奈。

3獎得獎者戴士偉說，作品「時間／空間：借物凝形」，表示在空間裡的兩顆釘子，經由掛在上面的布，若隱若現，使我們猜測或想像來思考這裏面的物件，雕塑造就了凝態的空間，想像裡面的樣貌是不同的時間，藉由這兩者來探討時間與空間的關係。

屯區藝文中心指出，展出的雕塑家來自全國，其對於雕塑的表現及塑造有著時代意義與時間上的體悟，非常具有藝術傳承及觀摩的意義。徵件展與邀請展之作品本質相同，表現手法上各異，傳統與現代激蕩出創意的火花，讓觀眾有不同的視覺饗宴。