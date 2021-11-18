2022年精緻台腐劇代表作《基因決定我愛你》11日於官方粉絲團釋出3分鐘預告影片，獲好評迴響。預告片公開一周後，法國BL France網站列該片為「2022年十部最值得期待的BL劇」之一，也是唯一上榜的台灣BL劇。在西班牙、日本、韓國也迅速吸引粉絲設站表示支持，展現全球規模吸睛力。

劇組在拍攝過程曾發生意外，在陽明山上遭遇虎頭頭蜂攻擊，造成11位工作人員被叮咬、受傷住院，導致劇組工作停擺兩天。而殺青前三天，又有燈光師從兩層樓高的燈架摔下，所幸未受到嚴重傷害，有驚無險。

《基因決定我愛你》獲世界各地期待。（左起：林暉閔、黃新皓、林煒傑、郭宇宸，達騰娛樂提供）

《基因決定我愛你》由首次挑大樑的林暉閔、黃新皓，新生代演員郭宇宸、林煒傑等人演出，導演則是首次拍攝BL劇的偶像劇大導郝心翔。郝心翔導演卯盡全力用盡心思，以想打破鋼鐵直男無法拍好BL劇的迷思來打造一部精緻台腐劇。導演表示：「攝影大部分呈現明亮通透的風格，以最乾淨純粹的畫面描寫澄徹的愛情。劇中也有大量冒險劇情，希望呈現時而恐怖詭譎、時而奇幻瑰麗的視覺體驗，很有別於以往BL劇拍攝方式。」

製作人辛誌諭興奮表示：「這些年亞洲BL劇集在全球的市場熱度已不容分說，透過我們2019年製播的《2020因為愛你》，也可以看到非常優秀的海外成績，泰國、菲律賓、日本、歐美等地播出皆榜上有名。」他表示開拍前即已取得日本朝日電視台系的ABC Frontier購買意向書，近期也獲泰國第三電視台購買改編版權意願，也與台灣角川出版社確定合作出版小說寫真書，12月開始該劇也積極參與國際論壇及國際賽事。

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