民進黨台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，上午由競選總部主委林佳龍及律師陪同，宣布成立反賄選、反奧步小組，她表示，賄選也是資源的不對稱，對在地方上腳踏實地打拼的鄉親很不公平；林佳龍則說，選擇站出來，是盼解除里鄰長、樁腳被綁樁、動員及催票的壓力。

林靜儀與林佳龍、律師團及支持者一同站出來宣誓反賄選、反奧步，林靜儀說，這次成立的反賄選、反奧步小組，團隊成員包括「抓賄選始祖」全國抓鬼大隊長蔡百修及多名律師；近來她在地方跑行程，有許多選民提醒可能出現賄選或特殊綁樁等情況，透過小組的成立，呼籲大家一起當抓鬼大隊。

身為律師的反賄選、反奧步小組召集人吳梓生指出，反賄選指的不只是自己不賣票、不買票，更希望給民眾信心與勇氣，能在面對賄選情況時挺身而出。

林佳龍強調，這次中二選區的補選，勝負關鍵就在於反賄選，因黑金勢力集結的反撲需要大家為正義而戰。在選舉中，民眾可能因為人情或利害關係而投票，而在第二選區，選舉常變成「選錢與權」，但「以什麼方法當選就可能百倍奉還」，使得民主很難以自由意志展現。

林佳龍說，他選擇站出來，就是希望解除鄰長、樁腳被綁樁、動員、催票的壓力，讓中二區這場補選成為真正乾淨、正義的選舉；這場補選的勝敗關鍵在於賄選與反賄選，也是黑金與反黑金的戰爭，律師團隊將成為民眾的堅實後盾，呼籲大家要站出來為正義發聲。

林靜儀表示，距離選舉剩下不到2個月，她在地方跑時，握住選民的手、感受掌心的粗糙，就知道大家是靠著雙手打拼、讓家庭過好生活；但地方上資源的把持或賄選會影響投票行為，使得地方資源與經濟命脈被把持，對於實際上打拼、有熱情參與政治的年輕人都很不公平且艱困。