由美國建築師協會（AIA）所頒發的AIA國際設計獎，今年首度出現來自台灣的兩件作品，分別是獲「國際公開／建築設計」優異獎的《澎湖厝》與獲「都會設計」表揚獎的《蹤跡地景》國立台灣博物館鐵道部園區景觀設計。兩獲獎作品均出於「XRANGE 十一事務所」，且主持人張淑征亦為首位獲此獎項的華人女性建築師。

榮獲「國際公開／建築設計」優異獎的《澎湖厝》，是三代同堂的住宅，設計靈感來自澎湖古厝獨特的弧形山牆、馬背屋脊、咾咕石防風牆，以及海風吹拂的天人菊平原等特色風情。住宅平面依九宮格規規，順著南北向的紋理，形成3個主要的起居區域，外牆採沖燒面花崗岩板材，意喻咾咕石民宅的穩重堅固；周邊的擋風牆以工業水泥磚拼花堆砌的設計呈現，重新定義了當地常見卻漸變消逝的傳統花磚圍牆。

《蹤跡地景》以漸層淡出的設計策略呈現此地轉變的印記。（XRANGE 十一事務所提供）

AIA 評審墨西哥建築師 Víctor Legorreta 表示：「評審團讚許澎湖厝屋頂設計結合當地建築傳統，因應氣候的建築設計讓此作品具有澎湖地方特色，且只有可能在澎湖出現。」AIA 國際設計獎評審團主席 Dr. Carol Bental也指出：「今年得獎作品的主流趨勢是對當地建築傳統的讚頌，並善加利用材質的特色，將作品與歷史和自然背景緊密結合。」

《蹤跡地景》國立台灣博物館鐵道部園區景觀設計，將埋在基地之下的多層且模糊的歷史軌跡浮出地表，以漸層淡出的設計策略，將過去的痕跡在博物館地面上以模糊的印記表現，用重疊和碰撞的地景語彙講述多世紀以來此地轉變的故事。AIA 評審 Víctor Legorreta表示：「評審團欣賞這些由各式石頭、磚塊體現的歷史印記，讓過去和部分歷史浮現。紋理揭示了過去的建築物和多年的都市活動，而鋪面巧妙恰到好處地交織在建築物和景觀之間，讓過去持續與當下並行前進。」

建築師張淑征表示：「把澎湖之特色帶到國際舞台上，也讓我們更有信心act local think global.」而《蹤跡地景》這個作品，她表示是經歷7個年頭且阻力不斷的過程，終於可以讓各界專家學者辨識出建築設計的真實力量。