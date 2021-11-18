隨著中鋼(2002)12月內銷盤價開出平低盤，中鴻(2014)今(18)日開出12月內銷盤價同步開低，同為近一年半以來首度降價，內銷熱冷軋、鍍鋅等三大主要產品每公噸均降600元。此外，今日開出12月至2月外銷盤價，也開低盤，每噸跌20~40美元。

中鋼12月內銷月盤開低，為自去年7月以來，近一年半首度降價，平均降幅為1.65%。隨著中鋼降價，中鴻12月內銷盤價也隨勢開低，但與中鋼同樣對於明年看法維持正面。

中鴻指出，第四季以來，全球籠罩缺晶片、缺電、缺工、缺料、缺貨櫃等五缺，造成供應鏈不順，下游庫存去化放緩，隨著東協疫情趨緩，製造業已明顯復甦，預計現階段鋼市築底後，明年第一季可望迎來補庫存的需求，啟動鋼價回升動能。

展望後續市況，中鴻表示不排除到農曆年前鋼市氣氛有持續震盪的可能性，但與中鋼同樣強調，須重點觀察中國低價鋼材外銷情況。預期高鋼價時代趨勢不變，明年用鋼需求續成長，對明年鋼市仍持正向看法。

中鋼公司本周一召開12月內銷月盤鋼品盤價會議，考量國內鋼鐵產業面臨國際行情波動、供應鏈瓶頸、運費高漲、庫存去化及資金調度等壓力，決議12月內銷月盤除電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲平盤外，其餘熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料等產品每公噸均降600元，平均降幅為1.65%。

展望後續鋼價，中鋼認為，須密切觀察市場情況，尤其是中國低價鋼材外銷狀況；不過，歐美地區鋼價居高不下，日韓鋼價穩建；隨著下游庫存也正逐步去化，加上明年用鋼需求仍看成長，中鋼並不認為跌價成為趨勢、對明年鋼市行情看法正向。