記憶體牌十銓(4967)持續搶攻電競市場商機，旗下電競品牌T-FORCE跨入DDR5世代，推出兩款桌上型超頻記憶體，此二款新品將於本月全球上市，首波開賣平台為北美Newegg及Amazon。

十銓宣布推出T-FORCE DELTA RGB DDR5及T-FORCE VULCAN DDR5桌上型超頻記憶體。其中，DELTA RGB DDR5最高頻率達6400MHz的重磅規格，日前已通過各大主機板廠燈效控制軟體認證；VULCAN DDR5則提供最高頻率5200MHz，兩款同步以高規跨入DDR5新世代。

T-FORCE DELTA RGB DDR5桌上型超頻記憶體，搭載電源管理晶片，並強化電源管理晶片的散熱設計，支援On-die ECC除錯機制，使電力及系統更加穩定有效率，本產品首波提供雙通道2x16GB大容量，有6000MHz、6400MHz兩種頻率供消費者選擇，具備RGB智能控制晶片及全幅式120度超廣角發光的特色。

另一款T-FORCE VULCAN DDR5桌上型超頻記憶體，外觀採用鋁合金一體成形的沖壓製程，頂部結構以卡扣方式結合，搭配專業導熱矽膠加強散熱片與記憶體結合，強化結構，亦能迅速帶走熱源並加強散熱效果，具備4800MHz及5200MHz雙通道2x16GB的規格供選擇，同步鎖定全球電競玩家。