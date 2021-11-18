台灣併購與私募股權協會日前進行改選，推選佳世達董事長陳其宏接任理事長，已連任2屆的現任理事長盧明光預計年底交棒、改任榮譽理事長。陳其宏表示，將持續推動併購與私募股權投資在台扎根，並希望協助台灣廣大中小企業轉型升級、建立投入國際市場的競爭力。

台灣併購與私募股權協會在盧明光帶領下，積極推廣企業跨國併購及私募股權投資等協助產業轉型升級的重要營運策略觀念，並多次公開呼籲國內企業應重視併購專業人才培育，以降低企業執行併購風險。

盧明光在任理事長4年期間，除了固定舉辦大型併購及私募股權投資論壇、邀請企業領導人及專業機構人士分享跨國佈局經驗，也全心投入辦理企業併購人才培訓課程，並親自參與課程講習，分享跨國併購心法。

此外，為建立更友善的併購及私募股權投資環境，台灣併購與私募股權協會多次向主管機關提出政策及法規鬆綁建言。近期國發會推出「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，即多次邀請台灣併購與私募股權協會參與要點內容討論及意見提供。

明年將接棒的陳其宏為佳世達董事長暨執行長，近年積極透過「大艦隊」策略性投資併購理念，帶領佳世達及志同道合的企業夥伴加速布局高附加價值產業，成功締造財務成長實績，也持續透過佳世達經驗複製，協助中小型同業創新轉型。

陳其宏當選後表示，併購與私募股權投資策略是企業擴大規模與邁向國際舞台的重要工具，接任後除了將繼續推動併購與私募股權投資在台扎根，也希望透過成功的併購及私募股權投資經驗傳承，協助台灣廣大的中小企業順利轉型升級，建立投入國際市場的競爭力。

台灣併購與私募股權協會會員包括產業、金控、銀行、券商、投行、私募股權/創投基金、證交所、櫃買中心及律師、會計師、鑑價等專業機構。陳其宏也呼籲會員們能持續給予支持協助，為台灣企業建構更符合實務運作的併購投資環境，加速台灣企業與國際接軌。

此次新任理監事成員，包括佳世達董事長陳其宏、友嘉集團總裁朱志洋、福邦創投董事長黃顯華、勤業眾信總裁柯志賢、普華財顧董事長劉博文、精英電腦副董暨總經理王金來、卓毅資本執行長王勇祥、國泰金控投資長程淑芬等27位理事，以及大聯大董事長黃偉祥、安永所長傅文芳、華淵鑑價總經理陳淑琴等9位監事。