金門縣府2022年300名臨時工，日前在金門縣立體育場之籃球場、視聽室，2場地同步公開抽籤之二。（金門縣府社會處提供）

金門縣政府今天宣布，2022年300名短期臨時工抽籤結果揭曉，正取者應2022年1月3日早上8點逕向各用人單位報到；未報到者視同放棄，由備取人員遞補。

縣府社會處說明，此次報名共有774人，11／16假金門縣立體育場之籃球場、視聽室，2場地同步公開抽籤，各用人單位之正取、備取名單，依序分列如下：

金城鎮公所，正取：許銘豪、曹憶蓮、吳云影、林山玫、林寶雲、鄭金松、張媜婷、沈中玄、李秀美、許燕中、陳志連、黃貞妮、許凱賀、黃廷謙、陳奇榮、江慧敏、洪宜欣、胡家瑩、康碧觀、鐘瓊慧、蔡明寶、林宏章、董琇昀、蔡鐘鐳、楊芯宜、蔡子元、王偉宏、鄭進富、呂佩君、黃碩泰、徐宏居、陳韋再。備取：(第1組) 陳秋鶴、黃明香、蔡麗萍、歐陽O龍、邱俊岳、林雅惠、董倫熙、蔡雅利。(第2組) 江美玲、王好能、陳淑女。

金寧鄉公所，正取：蔡秀珍、游錦珠、許秀玲、李錫勛、翁瑜璘、辛明燕、吳阿麗、黃麗玲、曾福來、吳宛霖、莊曉莉、王志邦、李圳翔、翁玉鳳、張輝揚、曾麗娟、翁蓁儀、薛沛心、許志光、陳秋菊、許代昀、黃尹美、林瑞承、陳智鴻、林麗月、徐浩明、楊美麗、王玉婕、許能惠、黃寶金、楊錦祥、蔡明貴。備取： (第1組) 楊雪莉、楊益杰、黃明華、楊忠城、陳秀霞、林惠靜、姜品帆、陳藝宣。 (第2組) 方碧華、蔡勝恩、林鴻鈺。

金湖鎮公所，正取：陳珮青、黃吳麗姿、洪燕紅、吳美尚、蔡顯福、鄭麗華、李彥隆、陳秋鵬、林秀華、邱振豪、洪德政、吳凰慈、楊詠翔、黃明愛、蔡家勇、呂勵志、陳國連、陳碧月、蔡欣儒、周玉美、許惠蘭、李翰權、謝有山、黃世偉、陳素華、蔡其宗、莊振龍、楊鈞吉、蕭人豪、陳宇晨、陳世霖、李元碧。備取：(第1組) 鄭幸容、陳彩音、楊庭紐、陳宏健、陳珠戀、陳碧婉、莊麗玉、張淳雅。(第2組) 呂志豪、吳麗蜜、呂龍華。

金沙鎮公所，正取：張美麗、張憶欣、吳家茜、張宏榮、楊可芬、陳秀鳳、張閎崴、黃奕泰、姜嘉盈、林詩琪、林愛治、賴賢德、黃玉梅、張碧羡、范晴閔、陳世維、李仁源、陳湘蓁、王金鸞、陳玉金、吳春桃、楊傅証、楊喻茹、陳文嘉、黃家薇、李筱婷、黃振群、張俊毅、張揚威、陳兢堯、楊明麗、陳家祥。備取：(第1組) 楊艷本、陳秀琴、萬玲、黃文雄、張卿、洪芷晴、何賜安、李秀枝。(第2組) 張忠達、王素惠、陳昇德。

烈嶼鄉公所，正取：蔡麗芬、林秀芳、吳雅馨、林志嘉、何娥妹、李巧玲、陳文照、李淑美、洪秀卿、陳志龍、洪秀鷹、林姚妃、蔡理、方素麗、方惠珍、黃正元、莊絲縈、洪志電、洪珮玲、洪玉英、鄭文玲、羅秀蘭、洪玉圓、洪德勝、李芷菱、呂振宏、林育色、吳鉉秦、楊子毅、蔡素惠、林仲義、方精祥。備取：(第1組) 呂能鳳、方玉華、吳勝全、王瑞童、林O榛、洪國龍、林克學、呂淑月。(第2組) 張水粉、洪俊愷、林玲慧。

社會處(社福館)，正取：黃秀雲、洪麗芳、蔡曼臻、蘇玉蓮、洪毓懋、李宗信。備取：(第1組) 鄭佩璇。(第2組) 許元榮。

行政處，正取：林佳欣、蔡婕O、吳雨珊、許翼煙、許靜芸。備取：(第1組) 黃雯靖。(第2組) 賴安怡。

工務處，正取：梅晶麗。備取：(第1組) 蔡胭茹。

民政處，正取：黃秀婷、陳抒垠。備取：李明惠。

教育處，正取：廖清清、洪鼎惠。備取：(第1組) 楊彤雲 。

稅務局，正取：成欣宜、陳敏慧、童湘婷。備取：(第1組)黃麗O，(第2組) 林芝。

衛生局，正取：陳進忠、馬佩蘭、黃守瑜、鄭淑賢、陳淑賢、翁梣潔、孫金玲。備取：(第1組) 蔡憶雯、謝佳穎，(第2組) 呂佩妮。

文化局，正取：王美燕、楊龍輝、李加安、陳松根、林美端、洪薏琇、羅天厚、馮信淳。備取：(第1組) 盧炳宏、李秀專，(第2組) 林佳佳 。

水試所，正取：歐陽莉妤、潘奕誠、黃志憲、歐陽甄、林宏光、林立為。備取：(第1組) 陳素爾。

畜試所，正取：林文福、吳O媛、洪源澤、李西慶。 (第2組) 楊欣翰。

港務處，正取：顏嘉慧、何秀蘭、陳秀甄、顏慧菱。備取：(第1組) 李鳳鸞。

車船處，正取：劉方瑩、王O惠、方燕玉、顏佑丞、蔡懿鳳。備取：(第1組) 陳怡金，(第2組) 張育誠。

體育場，正取：盧振東、李珮琪、江晨恩、陳柏瑋。備取：(第1組) 蔡筱鈺，(第2組) 李英慈。

觀光處，正取：徐宗宏、翁國誠、許績能、徐寶玲、李雪治、辛政倫、陳瑩、蔡麗華、陳雅珍、陳彩軍、陳淑越、邵能瑞、楊榮霞、崔桂芳、洪素芬、王玉意、陳芷樺、林家宜、林曉玲、許芯棉、許寶羨、王美惠、許麗紅、陳寬汝、許金樸、洪素英、吳佩恬、蔡勝全、吳國忠、翁家瑜。備取：(第1組) 江招綠、孫鋙恆、陳明月、楊小筠、陳增鋒、楊忠熙、許淨淇、陳惠勳，(第2組) 林文慧、陳念松。

殯葬所，正取：張明雄。備取：李遠萍。

養工所，正取：邱玉英、呂水全、陳金華、李莉香、洪玲瑛、付麗霞、李漢強、蔡玉玲、許智勝、宋少強。備取：(第1組) 吳玉珍、陳素萍、林怡

婷，(第2組) 吳翁寬姿。

警察局，正取：郭艷紅、李燕、楊秀芬。備取：(第1組) 辛慧珍，(第2組) 吳佳君。

陶瓷廠，正取：許藝釧。備取：陳素彬。

自來水廠，正取：翁陳明、黃俞峰、王翠蓮、黃毓茵、祝誌遠。備取：(第1組) 翁薏茹。

文化園區，正取：黃珮禎、黃秋雅、周麗美、陳秀英、黃金福。備取：(第1組) 張嘉琳，(第2組) 陳其鴻。

大同之家，正取：許佩珊、廖貴秋、余能金、楊怡欣、洪欣怡。備取：(第1組) 李雅琇，(第2組) 林憶茹。