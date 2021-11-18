許銘春部長、陳其邁市長在喜憨兒基金會董事長蕭淑珍陪同下，與憨兒們一同發揮創意。（勞動部高屏澎東分署提供／洪靖宜高雄傳真）

眾人著網帽與無塵衣參觀廠區，參觀廠區內環境。（勞動部高屏澎東分署提供／洪靖宜高雄傳真）

勞動部長許銘春18日下午前往高雄大寮區，與高雄市長陳其邁、勞工局長周登春、高屏澎東分署長程泰運等人一同為喜憨兒和發庇護工場開幕剪綵，許銘春更拿出五倍券，要到庇護工場消費，邀請大家踴躍購買庇護工場產品，並強調勞動部推出五倍券加碼50％優惠，經濟實惠又能做公益。

喜憨兒基金會第一家自建烘焙庇護工場，18日下午正式開幕啟用，活動現場，勞動部部長許銘春、高雄市長陳其邁在喜憨兒基金會董事長蕭淑珍陪同下，與憨兒們一同發揮創意，開始彩繪餅乾，餅乾上可愛的憨兒吉祥物繽紛呈現大家眼前，讓現場氣氛相當熱鬧。

部長許銘春指出，經營庇護工場很不容易，庇護工場要提供身心障礙者庇護支持、就業轉銜等專業服務，這都需要很大的熱忱，尤其是喜憨兒基金會，能在全國160家庇護工場當中，經營了18家庇護工場，並僱用超過200位庇護員工，占全國庇護員工人數十分之一以上，相當不容易。

她進一步表示，為支持庇護工場經營，勞動部每年都會編列經費補助庇護工場籌設營運、裝潢設備、人事費、租金及行銷等費用，且110年已達2億8800萬元。近期因應疫情也增加紓困補助，每家最高補助24萬元。另外，隨著疫情緩和再加碼振興措施，再提供每家庇護工場20萬元的行銷補助，期望在經營、紓困及振興階段，勞動部與地方政府都能成為庇護工場最堅實的靠山。

隨後許銘春、陳其邁等人著網帽與無塵衣參觀廠區，也替廠區內每一位庇護員工加油打氣，許銘春表示，勞動部協助身障者就業，也等於是協助一個家庭，期望在大家共同努力下，讓身障者能自力更生，達到穩定就業的目標。