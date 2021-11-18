有民眾17日深夜在「記者爆料網」臉書，上傳20秒「彰化手持不知什麼VS掃把」，內容為行車糾紛，前車掃把男下車挑釁，反被噴霧落荒而逃，掀起熱議「厲害了！連殺蟲劑也可以，現在大家都在開發新武器」，鹿港警分局深入調查，指出影片是自拍模擬卻未註明，足以影響社會秩序，依違反社會秩序法，移送法院裁定。

鹿港警分局指出，該影片內容為2部自小客車疑發生行車糾紛，前車掃把男下車挑釁反遭噴霧落荒而逃，鹿港分局獲知後即成立專案小組調查，並聯絡PO文的民眾18日下午13時45分到鹿港警分局說明。

警方初步調查，影片並非實際發生行車糾紛，是PO文者與朋友鑑於近來有多起行車糾紛導致鬥毆行為，自拍糾紛的模擬影片，呼籲車友如發生糾紛案件，不要火氣那麼大，不過影片未註明宣導，且內容涉及暴力，容易引起大眾恐慌。

警方指出，散播這種不實影片，涉及散布謠言，足以影響公共之安寧，依違反社會秩序維護法63條第1項第5款，得處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰，警方將移請臺灣地方法院簡易庭裁定。

警方再次呼籲，眾使用通訊軟體，遇不實訊息切勿再次傳播，更不可抱持好玩心態捏造事實，輕則處以行政罰鍰，重則觸犯刑事法律。