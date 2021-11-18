數位時代甚麼都要設定密碼，許多人為了怕自己忘記，總是喜歡用好記又容易輸入的「萬年密碼」，VPN供應業者NordPass統計出全球50個國家前200名最常見密碼，其中包括台灣人最愛用的密碼組合，沒想到第一名的6碼數字組合，全世界竟有超過1億人使用，駭客不用1秒鐘就能輕易破解，建議最好趕快換掉！

根據NordPass網站顯示，全球常見密碼第一位為「123456」，在全球50個國家中，竟有約1.03億人同時使用，第二名為「123456789」，使用者超過4600萬人，第三名同為數字組合的「12345」，也有近3300萬人愛用。

英文字母方面，最多人使用的是按照鍵盤英文順序由左而右的「qwerty」，再來也有不少人喜歡用密碼的英文「password」，此外，用自己的英文名字當作密碼也很常見。

至於台灣人最愛用的密碼組合，前三名同樣都是數字組合，第一名為「123456」，有超過21萬人使用，第二名為「12345678」，使用者有7.22萬人，第三名為「123456789」，也有5.7萬人愛用，第四名雖然有加入英文字母，但仍是數字搭配電腦鍵盤順序的「1qaz2wsx」，依然很好猜測。

此外，包括「QWERTY」、「password」、「666666」等常見而好記的密碼也在台灣人愛用的前十大密碼中。NordPass提醒，這些簡單的「萬年密碼」，其實駭客不用1秒鐘就能輕鬆破解，進而獲取個資，建議最好設定搭配英文字母大小寫或標點符號等較為複雜難猜的密碼，降低被破解及盜用風險。