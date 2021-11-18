雲林縣政府工務處長汪令堯表示，一直以來都是尊重主席的裁示及縣議員的質詢，誠實回答。他從事公務覺得很快樂，一直是非常有熱誠而且很快樂，如果當成是工作會做不下去。（周麗蘭攝）

雲林縣政府門口有支持民眾送一對羅馬柱為汪令堯打氣，插牌寫著「工務處長加油，不畏惡人」。（周麗蘭攝）

雲林縣政府工務處長汪令堯1周內2度被時代力量廖姓女議員「罰站」引起輿論撻伐，縣議會昨日原定徵詢議長、副議長、四大黨團總召意見決議，不過副議長蘇俊豪今（18日）在總質詢中直接裁示，若無質詢官員「不准罰站」。

縣議員陳俊龍今質詢時要求大會主席蘇俊豪預測明日汪令堯還會不會被罰站？蘇表示他無法預料。

陳俊龍說，汪令堯被罰站的行為已經3天，外界怎麼看待雲林縣議會？明天（19日）廖女又輪到質詢時間，誰敢保證汪令堯不再被罰站？如果縣議員有權罰站官員，看不順眼就可以罰站，那麼議員應該也有權叫官員請假不准出席備詢。

陳俊龍表示，縣議員不質詢官員，卻只罰站官員，主席沒有出聲，等於雲林縣議會默許這種行為，雲林縣議會鴕鳥心態積非成是，這是違反人權的。蘇俊豪當場裁示，日後不准罰站，列入議事錄。

陳強調，希望罰站官員的事情到此為止，縣議會應該是一個公正的言論平台，在縣議會發言就是要接受檢驗，每一個議員都一樣，「時代」一直在變，如不走正道，「力量」會逐漸消失。

縣議員李明哲詢問汪令堯心情如何？汪令堯表示，一直以來都是尊重主席的裁示及縣議員的質詢，誠實回答。他從事公務覺得很快樂，一直是非常有熱誠而且很快樂，如果當成是工作，會做不下去。

汪令堯說，工作上只要是對的就去做，不對的就溝通，都是超時超量，同仁經常加班到很晚，他個人經常三餐不正常，沒有熱忱是做不下去的，以前在公路總局接觸的大多是立委，村里長、代表、縣議員大多很客氣。