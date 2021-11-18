台一線屏東枋山段18日下午發生一起嚴重車禍，重機疑車速太快煞不住，整輛「插進」小客車後座，騎士OHCA。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

台一線屏東枋山段18日下午發生一起嚴重車禍，1台小客車從南下路邊停車場橫越道路至北上車道時，不慎與南下的1輛大型重機發生碰撞，而重機疑車速太快、來不及煞車，整輛重機「插進」小客車後座，重機騎士受困其中，警消花20分鐘將其救出送醫，不料到院前無生命跡象，醫院正搶救中。

警方指出，小客車從南下路邊停車場駛出、正要橫越台一線至北上車道時，剛好與南下的大型重機發生嚴重碰撞，當時重機疑車速太快，不僅來不及煞車撞上小客車，還連人帶車「插進」小客車後座，而小客車也因撞擊力過大旋轉了一圈停在北上車道。

警方說，小客車上有駕駛1人、乘客1人，2人都輕傷自行就醫，當中洪姓小客車駕駛酒測值為0，重機王姓騎士委託枋寮醫院抽血檢驗，並在醫院搶救中。

屏東消防局指出，18日14時22分，獲報枋山鄉中山路三段61-3號（7-11海豚灣門市）附近發生重型機車與汽車碰撞車禍，重機騎士受困車內，派遣枋山及獅子分隊分隊共計4車7人前往協助。

警消指出，14時40分，枋山分隊救護車回報傷者（重機騎士）男性約30歲， OHCA送往枋寮醫院急救。