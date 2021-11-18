藥師林士峰批評高雄市長陳其邁不要缺水的時候再來說「北水南送」，高雄市議員林智鴻18日回擊痛批，這凸顯林藥師對高雄的不認識，甚至沒知識還不看電視。

林智鴻說，高雄因地理地形與水文，長期以來承擔南部用水供應者角色，今年高雄台南水源聯合運用，高雄支援台南自來水1372萬噸、原水7900萬噸；台南支援高雄自來水123萬噸、原水4280萬噸，與去年調度狀況相近，台南水資源因為高雄支援，水量能夠穩定維持。

「胡扯批評根本是對高雄人不敬，應該向高雄人道歉」林智鴻說，今年初全台面臨缺水危機，高雄是全台第1個翻轉水情的城市，當時除了配合中央政策，巿長陳其邁也開鑿抗旱井，加大開發伏流水應用，確保高屏溪上游水源。

林智鴻指出，現在高雄「南電北送」是事實，但「北水南送」並不存在，陳其邁身為高雄市長，本來就應該把高雄市民的權益放優先。反倒是林藥師被公認是「韓粉」，現在又是民眾黨苗栗黨部顧問，但批評別人前至少應先做足功課，起碼做個負責任的「韓粉」。