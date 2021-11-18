根據周三新發布的產業預測，明年全球商務旅行支出估將成長逾37%，可望突破1兆美元，但這個通常利潤豐厚的產業可能要到2024年才能完全復甦。

根據全球商務旅行協會（Global Business Travel Association）最新發布的預測報告，新冠病毒確診病例激增、新冠變種病毒擴散、疫苗覆蓋不均以及供應鏈問題使今年的復甦受到衝擊。該協會將今年的商旅支出預測從2月預估的成長21%，下修為較2020年成長14%，達到7540億美元。

對於正努力恢復獲利能力的大型國際航空公司和重度仰賴商務旅客的連鎖飯店和餐廳而言，商旅支出復甦的步伐至關重要。與度假客相比，這些商務旅客通常願意為更高的價格買單。

2020年全球商務旅行支出為6610億美元，較2019年的1.4兆美元暴跌54%。

該報告並指出，中國和美國今年的商務旅行支出將分別成長約30%，成為國際商旅市場的領頭羊。