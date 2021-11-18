美股隔夜全面收低。恆指周四低開1.1%，全日低走。內地主要指數周四皆收黑。

周四香港恆生指數收跌330.36點或1.29%，為25319.72點。國企股(H股)跌157.17點或1.71%，為9036.04點。交易所今日成交金額約在1015億港元。

科技指數大跌2.96%。阿里健康跌6.1%，報9.38港元，為表現最差的藍籌股。百度跌8.1%，嗶哩嗶哩跌10.7%，美團跌3.2%。

騰訊跌2.4%，報496.8港元。阿里巴巴跌5.3%，報156.0港元。阿里周四稍晚將公布最新財報。

恆騰網絡漲25%，報2.12港元；中國恆大跌5.7%，報2.64港元。恆大周四上午公告，周三以每股1.28港元，賣出18%恆騰網絡的持股給聯合資源投資，涉資21.28億港元。17日至此完全清倉恆騰持股。

地產股跌1.73%。外媒持續關注中國房地產產業，認為中國政府正在走鋼索，拆解金融危機的壓力相當大。房地產業佔中國GDP約四分之一。

內地物業管理股續跌，金科服務跌10.5%，世茂服務跌9.4%。

內房股續跌，碧桂園跌5.1%，中國金茂跌2.4%，寶龍地產跌5.8%。

世茂集團跌3.9%，報9.73港元。高盛認為該地產商今年預售難達目標，評級下調為中立，目標價由21港元下調為13港元。