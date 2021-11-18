羅智強迎戰徐國勇！「公投綁大選」第二輪意見發表會

第19案「公投綁大選」案，正方代表人為國民黨台北市議員羅智強。(圖/擷自直播畫面)

第19案「公投綁大選」案，反方代表人內政部長徐國勇。(圖/擷自直播畫面)

重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選四大公投案將於下月18日舉行投票，中央選舉委員會今(18日)舉辦第2場次公投意見發表會，第19案「公投綁大選」案從下午6點30分至7點30分，正方代表人為國民黨台北市議員羅智強，對上反方代表人內政部長徐國勇。《中時新聞網》透過直播，為讀者提供雙方最新發表內容。

羅智強在第一次發言時表示，萊豬進來總統下台，這是陳其邁名言，他謹記在心。羅邀請大家喊「萊豬進來總統下台」、「萊豬進來總統下台」、「萊豬進來總統下台」！

陳其邁說「萊豬進來總統下台」令人動容，但蔡英文開放萊豬後，陳其邁說馬英九下台。

羅說熱淚盈眶，原來馬英九任時是終身！如果陳其邁是食安良心，他也是公投先知，曾說不要把公投當毒蛇猛獸，全世界都是公投綁大選，相信陳其邁一定在看電視，一定瞧不起徐國勇，怎會把公投綁大選當毒蛇猛獸。難道不怕蔡同榮轟死徒子徒孫？

羅智強緬懷蘇貞昌，他曾說公投綁大選可以省錢。中選會說，單獨辦公投要花8億元，綁大選只要花一億元。

但陳宗彥竟然說，公投怎會是省錢，把公投綁住政治利益，公然打臉蘇貞昌，蘇貞昌仰不愧於保生大帝，怎可以羞辱蘇貞昌！

公投是人民直接民權行使，徐國勇一直傳言和 蘇貞昌不合，恍然大悟，徐國勇要打臉蘇貞昌。

第三是緬懷蔡同榮，曾為公投絕食，想問徐國勇部長，當時蔡英文在哪裡？是被國民黨當重點栽培對象。但蔡英文變成「蔡殺投」。

第四要緬懷林義雄，曾為公投千里苦行，曾說人民真正當家做主。2017年林義雄禁食，降低公投門檻，應公投綁大選，林義雄感動歡呼說是里程碑。

不過是一年半後，把公投綁大選廢除，2年才能公投一次。全國公投要超過500萬很難，只因為2018年不如民進黨意，就把公投綁大選廢掉，人民作主變成人民做奴，民主里程碑變成民主大墓碑。

林義雄舌斷了，啞了，由羅智強幫林義雄聲討公投叛徒蔡英文。

羅智強在第二次發言時先獻唱一首「沒人熟識的民進黨」，羅說就是等徐國勇稱全世界不全部都是公投綁大選，因為說全世界公投綁大選的是陳其邁，謝謝徐國勇跳進他設的陷阱。

羅智強說他也支持民進黨趕快宣布台獨，國會多數又執政，趕快宣布台獨，不要再拖了，很痛苦。

羅志強提到，東奧正名，蔡英文縮回去。也很同情徐國勇。威權國民黨死了，還可以復生？蔡英文也為國民黨效力，為何要廢掉公投綁大選？少拿那一套扣羅智強！

羅智強說他很尊敬徐國勇，徐國勇今天大力反對公投綁大選，但徐於2017年曾經主張公投綁選票，還要把公投印在大選選票，還有什麼臉面對林義雄？我不是林義雄，我幫林義雄叫屈啊！

現在講選務上藉口，民團早就打臉，長老教會曾批評，增加票匭就可以解決問題啊！這是長老教會說的。呂秀蓮也說，公投不綁大選是公投蒙難日，民進黨打民主背叛民主。連陳水扁都說，民進黨把2018年公投失利歸咎公投綁大選，但那是中選會選務疏失。徐國勇還要打臉陳水扁？是不是還要打臉陳水扁？反正已經打臉陳其邁了！對得起同志嗎？民進黨背叛多少價值與支持者，還騙77萬人打高端，偉大民進黨用台灣人命去救高端疫苗，連支持者都要騙！還要去關新聞台，連賴清德、王世堅都變成中共同路人！這些公投案都是民進黨長期主張，不要拿過去國民黨當藉口，公投綁大選是民進黨神主牌，只有公投權利可以制衡民進黨霸道。他最後呼籲，全台灣人民，用四張同意票讓民進黨覺醒。

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？