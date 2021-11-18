長期支持各大時尚與美食饗宴活動的Lexus汽車，和超人氣甜點品牌Le Ruban Patisserie法朋烘焙甜點坊攜手，推出Lexus聯名耶誕餅乾禮盒，將Lexus匠心獨具與職人工藝的品牌精神完美結合，即日起獨家於活動專屬網站限量預購販售。

Lexus總代理和泰汽車（2207）表示，2021年耶誕節即將來臨，Lexus和法朋聯手推出讓人愛不釋手的聖誕餅乾禮盒，以讓人驚豔的專屬外包裝：禮物襪、鈴鐺、薑餅人，配上冬青綠的底色，潔白的雪花點綴周圍，搭配八種精緻餅乾口味，除了法朋最熱門的「可可餅乾」、「曼特寧咖啡」、「覆盆子香緹」、「鹹蛋黃奶油酥餅」外，法朋特別為Lexus嚴選超有話題性的台灣在地食材獨家口味，精緻呈現「香蔥」、「鹽之花辣起司」、「日月潭紅玉紅茶酥餅」和「文山包種茶酥餅」。

其中「香蔥」將新鮮洋蔥烘烤後捏碎拌入麵糰，聞起來吃起來都有滿滿的洋蔥味。「鹽之花辣起司」精選三英朝天椒研磨成粉及莫札瑞拉起司絲，具有淡淡的起司香味以及麻辣刺激感。「日月潭紅玉紅茶酥餅」使用來自日月潭的高級台茶18號，茶本身帶點薄荷香，保留茶葉中最甘醇的香氣與滋味，每一顆都可以吃到茶葉的香氣！「文山包種茶酥餅」入口帶點清花香，茶香四溢。其中可可餅乾和鹹蛋黃奶油酥餅帶有品牌L型Logo獨特造型，搭配香濃酥脆的口感，同時兼具傳統與革新，完美呼應Lexus不斷創新的品牌精神。