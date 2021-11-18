第26屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議(COP 26)已圓滿落幕，會中敲定「格拉斯哥氣候協定」，針對多個領域達成共識，可說是全球對抗氣候變遷的一大進展。合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊指出，氣候變遷這個全球性的議題是危機也是轉機，全球主要企業紛紛訂下零碳排的目標，以蘋果公司為例，要求所有供應鏈在2030年都要實現碳中和，否則將無法拿到訂單。換句話說，「碳中和」不再只是口號，而是真的得落實到企業營運，因此，也帶來相關投資商機。

2019年美國加洲及澳洲發生森林大火、2020年澳洲再度發生森林大火，造成當地10億隻動物死亡，讓地球及各種生物面臨極大災難。此外，熱浪、洪水、高溫等，一再顯示出氣候暖化所帶來的危機，因此聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）指出，最遲在2052年，地球平均溫度將上升1.5℃，若要將溫度上升控制在1.5℃之內，全球二氧化碳的排放量必須在2050年歸零。

合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊表示，環境主題投資在去年第二季以來受到投資人大幅青睞，根據Morningstar資料顯示，包括環境、低碳、再生能源等都受到投資資金青睞，且投資金額有持續上升的跡象，顯示全球投資人已意識到環境保護的重要性，也願意把資金投入。

合庫投信強調，環境主題的前景展望相當樂觀，預期相關產業營收正常化和獲利增長與新冠疫情前一致甚至更好。在政策方面，2021年聯合國氣候變化大會和聯合國生物多樣性會議將成為全球應對氣候變化和生物多樣性喪失雙重危機的催化劑，在長線需求持續增溫的情況下，投資機會不容小覷。