狼教練愛上15歲少女 道館內嘿咻50次判刑2年 17:002021/11/18 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 葉姓男子在2013年認識學跆拳道的15歲少女學員，兩人交往成為情侶，雙方發生多次性行為，葉男遭起訴後，台北地方法院認定，他觸犯「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交」共50罪判刑2年。可上訴。 2013年葉男在台北市跆拳道館任教時，與學習跆拳道的15歲少女學員交往成為情侶，檢方起訴指控他，將少女學員帶往賓館發生關係，並在住處、甚至在跆拳道道館內與少女發生性關係。 ★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。 狂偷750萬筆學生個資 2男收押 追女人豪氣贈屋 還娶同學女為妻 #跆拳道 #女學員 #50 #性行為 #2年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外遇15歲少女還讓她懷孕產子 已婚男被判刑9月 15:192021/11/18 社會 私自進口230支大陸額溫槍 女搶防疫財下場慘了 14:282021/11/18 社會 《紡纖股》廣越明年營收看增2成 內資上修目標價180元 15:572021/11/18 財經 時力女議員習慣性「罰站」雲林縣府官員 副議長裁示：不准罰站 16:462021/11/18 政治 台彩威力盃少棒賽12月2日開打 冠軍獎金百萬 04:102021/11/18 生活新聞 小三嗆正宮「車上都我們的味道」 遭告改口被性侵法官不信 14:302021/11/18 社會 傳播妹喝掛暗巷內遭車震性侵 開車男看著麻吉逞獸慾也重判 10:282021/11/18 社會 年終賽決賽專業戶 謝淑薇今爭冠 04:102021/11/18 運動天地 IC Insights：全球半導體廠2021年營收年成長 超微第一 聯發科第二 04:102021/11/18 財經要聞 WTA年終賽》再次飲恨捷克組合 謝淑薇無緣2度奪冠 08:362021/11/18 體育 傑瑞米雷納演《鷹眼》10年自嘲老 04:102021/11/18 娛樂新聞 社會熱門新聞 驚悚畫面曝！重機撞上白賓士「直插擋風玻璃」 騎士命危送醫 - 社會 老公想去「換妻俱樂部」 不答應就離婚 她崩潰：我太保守嗎？ - 社會 屏東重機疑車速太快煞不住 整輛車「插進」小客車後座、騎士OHCA - 社會 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 - 社會 極品越女直播主淪應召女 一天限接10人「預約」才輪得到 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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