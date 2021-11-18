葉姓男子在2013年認識學跆拳道的15歲少女學員，兩人交往成為情侶，雙方發生多次性行為，葉男遭起訴後，台北地方法院認定，他觸犯「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交」共50罪判刑2年。可上訴。

2013年葉男在台北市跆拳道館任教時，與學習跆拳道的15歲少女學員交往成為情侶，檢方起訴指控他，將少女學員帶往賓館發生關係，並在住處、甚至在跆拳道道館內與少女發生性關係。

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