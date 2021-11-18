花期錯亂，桃花不再舞春風！南橫公路台東霧鹿段1處水蜜桃園裡的果樹，近日內爭相開花，比正常花期早了2個月；農委會台東區農業改良場副場長盧柏松表示，今年因夏天乾旱造成落葉，加上10月間圓規颱風豪大雨，誘發果樹提早開花，花朵未經冬天低溫的歷練，果實可能不會大顆。

近日有遊客經過南橫公路台東縣海端鄉霧鹿路段時，發現面積約3甲地的水蜜桃樹，枝頭上竟然開出桃花千朵紅，不僅開好開滿，還有不少是含苞待放，興奮地下車拍網美照。

果農余明達憂心忡忡地表示，過去也曾發生果樹提早開花現象，但只有零星少部分，他說，水蜜桃的正常花期是在農曆春節前後，葉子長出來後再開花，今年卻是整片果園提早2個月開花，擔心明年的收成及品質都可能受影響。

果樹專家、台東區農改場副場長盧柏松表示，該處水蜜桃果園採有機管理，且比較粗放，因此在今年夏天時碰到乾旱，落葉嚴重，到了10月中旬因圓規颱風帶來山區豪大雨，雨量充沛誘發開花，但這些花沒有經過冬天的低溫，花的品質不好，所以果實不會大顆。

盧柏松指出，因沒有葉子就開花，所以將來果實沒有葉片提供養分，會吸收儲存在樹幹的養分，導致養分流失，影響到明年的成長，因此他建議將果實打掉，把養分留給下次果實。他也提醒果農，即使是有機種植也不能太粗放，還是要適時做好田間管理。