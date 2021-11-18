第2場核四公投意見發表會下午舉行，正方提案人黃士修表明曾在安檢程序書上簽名的反方台電核能處長許永輝，如果公開宣稱核四廠有問題，就要告發其涉嫌瀆職、偽造文書罪。台電會後隨即發出聲明，譴責黃「語帶恐嚇，公然威脅」，表示將力挺同仁，提供許必要之法律協助。

台電聲明指出，黃士修在眾所矚目的場合，發言過程語帶恐嚇，公然威脅，甚至提到家人，意圖使擔任反方代表的台電主管噤聲。台電表達最嚴厲的譴責，也一定力挺台電同仁，提供必要之法律協助。

台電強調，台電公司主管於意見發表會中，所表達的都是最真實的核四廠現況及核安議題，真相不會因為恐嚇而改變，安全不會因為嗆聲而提升。台電只關心核安，並珍惜說明機會，希望讓民眾了解核安議題的實況，並看見台電堅持核安的立場。面對威脅與錯誤資訊，台電將毫無畏懼，持續言所當言。

聲明反嗆黃士修，指其不思發揮社會理性溝通的力量，更不尊重他人的言論表達自由，使出威脅恐嚇的手段，無助於大眾對於公投議題的瞭解，令人深感遺憾。