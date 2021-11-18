遠距醫療專科門診年底上路，南投縣衛生局先進行教育訓練。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣偏鄉醫療資源不足，為提供民眾全方位健康照護，縣府向衛生福利部爭取219萬元經費，預計今年底在信義鄉及仁愛鄉，實施遠距醫療專科門診服務，充實偏鄉醫療量能，讓偏鄉民眾可就近接受醫療服務。

因應遠距醫療服務將於年底啟動，衛生局先舉辦遠距診療系統教育訓練，受訓對象包括信義鄉、仁愛鄉衛生所、竹山秀傳醫院及埔里基督教醫院醫護人員，教育訓練課程包括遠距診療服務、APP操作、遠距會診掛號網頁及看診流程，並實際操作儀器設備，確保遠距醫療服務上線後，遠距端的專科醫師，能明確掌握民眾的身體狀況，給予即時診療。

衛生局科長陳淑怡表示，今年向衛生福利部爭取偏鄉地區遠距醫療補助經費，獲得219萬5000元補助經費，在信義鄉、仁愛鄉推動的「遠距醫療及健康照護服務建置計畫」，濁水溪線由信義鄉衛生所結合竹山秀傳醫院，提供耳鼻喉科及皮膚科專科門診遠距醫療服務；烏溪線由仁愛鄉衛生所結合埔里基督教醫院，提供皮膚科專科門診遠距醫療服務。遠距醫療啟動後，全縣將落實遠距照護、遠距醫療以及遠距會診模式，服務偏鄉民眾與高齡長者。

此外，中國醫藥大學附設醫院，今年起承接衛生福利部中央健康保險署中區業務組「全民健康保險遠距醫療照護計畫」，已於8月起，與信義鄉轄內醫療院所合作，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科遠距醫療專科門診服務，皮膚科每周三下午看診、耳鼻喉科每周四上午看診、眼科每周一下午看診。