看好美股交易量大增，滙豐(台灣)商業銀行推出美股隨買隨賣功能，讓投資人可以在變化萬千的股票市場中即時更新投資部位，無需等待交割；當天即可立即獲利出場，賣出成交後即可再度買進，讓資金運用更靈活，是投資人美股交易的首選平台。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁曾詩如表示，美國股市無論就經濟量體、股市規模、股市表現等各方面來看，未來十年仍然是全球最具吸引力的資本市場。美股做為全球資本市場的重鎮，盤勢領先全球，近年來更吸引了許多的投資人進場。尤其美股沒有漲跌限制，是個極有效率，可以反映長期投資的資本市場。利用隨買隨賣適當操作，可以賺取良好獲利，但投資人也必須慎選平台。

曾詩如進一步指出，面對快速變化與波動的市場，隨買隨賣現股交易將有助於投資人保持彈性。此外，系統於下單前確定是否足額投資，投資人更可以免除違約交割的風險。

根據滙豐銀行的觀察，投資人在入門美股投資常遇到的問題包括開戶障礙、資金門檻、投資標的資訊不清楚、交易不即時，必須有好工具才可以進行隨買隨賣操作。針對上述投資人的痛點，滙豐銀行亦提供客戶線上開戶平台設立數位帳戶，客戶可最快在5分鐘之內完成個人帳戶開立申請，並可同時申辦外幣帳戶、環球Visa金融卡、信託帳戶及信用卡，W8線上申請，一次完成，毋須另外申請，更不用親自到分行辦理，上網點一點就可以開戶下單。

曾詩如表示，「滙豐股票全能通平台」提供美港股、指數型股票基金(ETF) 的投資，可透過網銀一站式瀏覽存款暨投資帳戶，平台架上提供多達2000多檔知名美港股／ETF，並具備多元市場資訊，還可客製化設定專屬觀察名單及產品新聞訊息服務，協助投資人即時掌握投資機會。