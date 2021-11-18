片中有許多精彩絕倫的武俠打鬥場面。（牽猴子提供）

台灣國寶級原創漫畫《諸葛四郎》為漫畫家葉宏甲筆下經典作，曾改編為真人電影、電視劇、舞台劇，這次將以全新3D動畫面貌躍上大銀幕。電影《諸葛四郎─英雄的英雄》搶攻賀歲檔期，今（18日）曝光正式預告和海報，台灣元祖漫畫英雄諸葛四郎再現世人眼前，熱血沸騰的武俠打鬥場面、精彩絕倫的重重機關，片中還有許多幽默風趣的台式笑點，讓祖孫三代都看得津津有味。

頭頂兩顆圓髻、身穿紅色開襟上衣的「諸葛四郎」是許多3、4、5年級生的童年回憶，現在這位「傳奇英雄」即將從平面漫畫，脫胎換骨成為3D動畫躍上大銀幕，正式預告中，畫面充滿東方奇幻冒險氛圍，諸葛四郎為了拯救被魔鬼黨戴上鐵面具的公主，和真平聯手突破各個難關，每一場驚心動魄的動作戲碼都讓人看得熱血沸騰，不僅感動老書迷，亦深獲小朋友喜愛。片中大部分的角色皆由專業配音員獻聲演出，更邀請到王景平擔任配音導演，曾做過迪士尼動畫幕後配音的王景平表示：「由於台灣自製的動畫電影必須自行設計聲音表演，因此更具挑戰性。」

這部台灣國寶級原創漫畫IP，在葉宏甲兒子葉佳龍努力下改編成為3D動畫電影，不僅可感受到他對父親深刻的懷念與情感，也讓這個世代的小孩成功愛上「諸葛四郎」，製片葉佳龍期盼動畫中所呈現的親情與友情間的樸實感動，都能傳達到每個家庭裡，他也鼓勵看完電影的大人小孩：「不要忘記你的初心、堅持自己想做的事情，」動畫電影《諸葛四郎─英雄的英雄》採用紙風車劇團的舞台劇文本，邀請紙風車劇團執行長李永豐及名導吳念真等一同加入顧問團隊。吳念真表示：「諸葛四郎是我們心裡永遠的英雄，在混亂的時代中，我們特別懷念這樣的英雄，因為他始終可以在驚險的時刻，替我們打開一條明亮的出路。」

耗時3年、斥資5000萬元打造的動畫電影《諸葛四郎－英雄的英雄》，將於明年1月28日磅礴獻映，電影上映前也預計在全台北中南舉辦特映活動，傳散口碑。劇情描述魔鬼黨領袖「笑鐵面」為了爭奪傳世神劍，將桂國公主戴上鐵面具，威脅桂王拿鳳劍交換解開面具的鑰匙。諸葛四郎受桂王託付深入賊窟，正邪交戰時卻腹背受敵，困境中英雄勇敢集結，和組織龐大的魔鬼黨展開一場鬥智、鬥力的搶奪寶劍大戰。