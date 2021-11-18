「死貓吊樹頭」是台灣民間習俗，不僅有礙觀瞻，更造成環境汙染與衛生問題，雲林縣北港溪防汛道路兩旁路樹經常可見「神祕塑膠袋」，就是「死貓吊樹頭」，雲林縣政府即日起試辦「街道浪犬貓死亡遺體善終工作」，可協助處理死亡的流浪貓犬，一旦發現「死貓吊樹頭」，將依廢棄物清理法處1200至6000元罰款。

台灣飼養貓、狗當寵物風氣盛行，但面對牠們的死亡，有些飼主會依民間習俗「死貓吊樹頭、死狗放水流」處理，尤其鄉間經常可見死貓吊於樹上、狗屍在河川漂流，雖經過相關單位不斷宣導，但積習難改，老一輩民眾更會因迷信而堅持這種作法。

北港鎮公館里里長許家福表示，北港溪防汛道路兩側以前經常有「死貓吊樹頭」，有如「貓隻墳場」，經過宣導已改善許多，但還是有少數民眾利用晚上，偷偷把死掉的貓隻裝在塑膠袋後掛在樹上，這幾天他就清理掉里內路樹上的1個裝貓屍塑膠袋。

老一輩民眾說，現在死貓吊在樹上還會用塑膠袋包起來，早年根本是直接用繩子綁在死貓脖子吊著，很多小孩看到後晚上都會作惡夢。

「死貓吊樹頭」的習俗根據民間說法，是因為貓屬陰，若隨意掩埋，貓屍吸收地底陰氣後，可能化為畜孽危害人類，因此需把貓屍吊在樹上，以日光的陽氣加以化解。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志呼籲，「街道浪犬貓死亡遺體善終工作」試辦期間，民眾若在街道發現死亡犬貓，可撥打1999縣民服務熱線處理，但若是自家飼養的犬貓過世，基於使用者付費精神及資源有效利用原則下，請洽民間寵物殯葬業者自費處理，避免有限資源遭到濫用。