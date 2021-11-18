由韓國VALOFE公司代理營運的酷炫動作線上遊戲《王牌對決》，自開服以來，深受廣大玩家喜愛，同時在線人數更創下5,000人成績！今（18）日更新開放8名稀有級全新英雄「冰霜傑克」、「怪盜」、「超人棒球團」、「格鬥家」、「火箭發射器」、「瘋狂爆破工」、「足球運動員」、「不死鳥」及超值禮包，後續也會推出更多傳說級英雄及裝備，帶給玩家不一樣的遊戲樂趣。

全新8名稀有級英雄登場

冰霜傑克

格陵蘭女孩「傑克」除了可以製作雪球送給朋友之外，還能投擲雪球牽制敵方，同時還擁有超强控制技能，能將周圍敵人全部變成雪人。

「冰霜傑克」

怪盜

「怪盜」擅於隱身和偽裝來欺騙敵人，並常使用「玩具炸彈」造成敵方巨大傷害。

「怪盜」

超人棒球團

「超人棒球團」擅長運用魔球及球桿，以抛球、長揮、全壘打等一系列動作，輕鬆解決敵人。

「超人棒球團」

格鬥家

「格鬥家」因小時候遭遇盜賊屠村，從此背負復仇信念，練就一身武藝，為報雪恨之仇。拿手絕技是施放華麗的拳腳攻擊，並利用牆壁特性，將格鬥技能淋漓盡致展示出來。

「格鬥家」

火箭發射器

「火箭發射器」是像狙擊手一樣的砲彈專家，擅長發射無數個誘導彈來壓制敵方，百戰百勝的戰績令敵人聞風喪膽。

「火箭發射器」

瘋狂爆破工

「瘋狂爆破工」以炸彈作為武器，會在敵人周圍瘋狂投擲炸彈，限制敵人移動範圍。

「瘋狂爆破工」

足球運動員

「足球運動員」擅長運用各種球技擊敗對手，不管是運球、顛球、射門都難不倒他。

「足球運動員」

不死鳥

「不死鳥」以發射火焰箭壓制對方的稀有英雄，熾熱的箭矢將帶給敵人最後一擊。

「不死鳥」

超值英雄&裝備禮包

本次商店也推出超優惠的全新英雄及裝備禮包，禮包含有多種超值道具、稀有級英雄，供玩家自由選擇。官方粉絲團後續也會帶來更多新英雄資訊，歡迎玩家關注官方粉絲團，第一時間掌握最新遊戲情報。