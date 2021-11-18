跨年迎新享美食，台北老爺大酒店中山日本料理推出「日式重箱」，以精緻傳統的日式料理迎接2022年，讓福氣與幸運，以及各式代表美好寓意的食材，一重一重堆疊起來，期許接下來的一年豐衣足食、好口福。

業者表示，主廚悉心準備龍蝦、明蝦、黑豆、昆布、栗子、及魚卵等，分別象徵著「長壽」、「健康」、「喜樂」、「財富」及「子孫滿堂」，而紅白魚板形狀似日出，也有著旭日東昇的美意，此外，還有鮑魚及赤鯮等多種高檔食材，每組6999元，即日起至12月30日開放預訂。