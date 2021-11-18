由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導的武俠電影《素還真》，將風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他不為人知的神秘起源，也將搶攻明年賀歲檔期。今（18日）釋出「配音篇」花絮，確定由這位擁有30年配音資歷、詮釋超過3000多名角色，更是戲迷殷殷期盼的「八音才子」黃文擇獻聲演出。

黃文擇表示這次再為電影配音過程很新鮮卻也很辛苦：「在配音年輕版素還真時，聲音會帶點不羈、狂傲，而歷練過後的素還真則是穩重、有計謀，這部分還蠻有趣的，有時候錄音久了會不小心走調，需要一直調整。」而這次總時程花費10個月之久，總監製黃亮勛解釋道：「配音工作其實是體力活，且還要在黃師傅每周滿檔的工作行程中，再多找出時間為電影配音，60幾歲的他還要這樣工作真的辛苦了，這麼努力就是為帶給觀眾最原汁原味的《素還真》！」黃文擇也透露曾有過3天3夜都沒睡的經驗，直到錄音師播出回放時，才驚覺自己聲音已經走調，只好趕緊休息：「結果我一睡就睡了10幾個小時，連翻身都沒有！」

黃文擇坦言最難的就是需要深入每個角色的情緒，來轉換不同聲音語調，他表示詮釋年輕版素還真因為角色在不同階段有不同的歷練，在聲音的呈現上也會有所改變：「年輕素還真可能是比較血氣方剛、俠客主義。我就會依自己年輕的個性去做參考，自然而然就把角色的個性及聲音變化出來。」更透露自己雖然已經替素還真配音30年之久，但這次在電影中素還真與師父「八趾麒麟」的師徒情感還是讓他深深感動不已，在配音過程中還因此過於入戲而眼眶泛淚：「其實我常常這樣，一進入角色後就會無法控制情緒，講著講著自然就眼眶泛淚了。」該片明年1月28日上映。