正在日本訪問的美國國家安全委員會網絡安全顧問、總統國家安全事務副助理紐伯格(Anne Neuberger) 17日稱，根據美國現行的「台灣關係法」，美政府將會為台灣防衛提供支援，其中也包括網絡安全。她同時就中國大陸等方面實施的網絡攻擊行為或將有損兩岸關係表示擔憂。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅今天（18日）表示，在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報，而不是美方單方面搞的什麼東西。

趙立堅表示，美方的「台灣關係法」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，實質是將美國國內法凌駕於國際義務之上，是非法無效的。他表示，真正有損兩岸關係的是「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉。

他同時稱，中方一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊。「眾所周知，美國才是臭名昭著的駭客帝國」美方應停止賊喊捉賊、挑動兩岸對立，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。