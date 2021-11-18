福斯新聞記者爆料，拜登可能換掉副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

美國有線電視新聞網（CNN）踢爆，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）自覺政治能力受限，周遭人士也認為她在白宮內被邊緣化，福斯電視台「The Five」節目更爆料，拜登可能換掉副總統賀錦麗。

CNN在訪問30多名賀錦麗前、現任幕僚、政府官員、金主、顧問後，於15日刊出白宮內幕報導，賀錦麗身邊人士認為，賀錦麗欠缺充分準備、職位定位不明，在白宮內被邊緣化，她本人也認為自己政治能力受限，白宮內部人士形容，賀錦麗與拜登的關係已經陷入「精疲力盡的僵局」。

據福斯新聞（Fox News）17日報導，福斯電視台「The Five」政論節目16日更進一步討論，拜登與賀錦麗之間的僵局，可能達到換掉副總統的可能性，包括可能在拜登第一任任期間，或者在2024選戰中換掉參選搭檔。

節目主持人、前白宮發言人裴里諾（Dana Perino）指出，福斯新聞（Fox News）國會首席記者斐葛蘭（Chad Pergram）曾在福斯電台的節目中透露，「國會正在準備很多、很多年沒做過的事－就是關於確認新副總統的程序。」

斐葛蘭在電台節目上透露，他的消息來源幾周前寄給他一封郵件，指出記者應該開始熟悉參議院、眾議院確認新副總統的程序，他表示收到郵件時相當震驚。

裴里諾也強調白宮內部不和有跡可循，指出拜登12日召開內閣會議，這是3個月以來首度召開，選在賀錦麗剛好不在國內的時間召開，「結果那個周末故事就爆出來了。」

裴里諾也表示，美國確實有在總統任期間確認新副總統的程序，而且過去也不是完全沒有前例，但確實是相當不尋常且罕見，包括過去有十多位總統在任期內曾經歷副總統空缺或任命新副總統的狀況。