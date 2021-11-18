大學光(3218)下午參加櫃買中心業績發表會時指出，新冠疫情趨緩後，遞延效應及手術需求回籠，推升10月營收刷新紀錄，由於醫療行業是階梯式的成長，相信未來在手術接受度越來越高的情形下，未來的營運表現仍有成長動能。今年第4季預期將在目前水平中的穩穩成長，若今年第4季打底是好的話，明年會是更好的表現。

大學光指出，若以中長期來看，公司的毛利落在60~65%間都正常，大陸及台灣毛利都差不多，未來手術量增加之下，毛利表現將會更好。

今年受到疫情的干擾，大學光今年擴點未達標，但透過據點規模面積擴大，中國大陸擴點，是以華東為主，並未要多點開花，大學光說，大陸江浙區人口數約2億，市場其實非常的大，只要努力深耕就已經夠了。大學光目前在台灣區連鎖加盟共有25個據點，明年目標希望再增加3個點，2025年目標50據點。至於在大陸地區，2025年目標50據點，明年計畫增加3家以上。

大學光台灣全新台北忠孝旗艦中心，11月開幕，與德國蔡司獨家合作，有全台首座近視防控中心，而新莊店擴大展店，12月將會正式營運，升級為手術中心。