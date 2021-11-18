去年7月爆發盛唐、九褔中醫診所將禁藥硃砂入藥，造成40多患者鉛中毒。張姓女患者在今年11月2日過世，成為鉛中毒被害人死亡首例，病友及受害家屬18日出面悲痛表示，張女抱著遺憾離開人間。盛唐中醫負責人呂志霖委任律師回應表示，呂感到遺憾，但死亡是否與鉛中毒有因果關係，仍待釐清。

震驚社會的鉛中毒案，台中地檢署將盛唐中醫負責人呂志霖（原名呂世明）、九褔中醫醫師洪彰宏及欣隆藥業歐姓負責人依違反《藥事法》等罪嫌起訴，全案目前在台中地院審理中。據了解，張女是乳癌轉移到肝臟患者，經西醫治療後，轉到盛唐中醫就診調養，沒想到竟成鉛中毒受害人，於今年11月2日病逝。

張女的友人、鉛中毒受害人何小姐出面指出，罹癌的張女到盛唐就診而鉛中毒後，醫師發現惡性腫瘤越來越大，建議先處理腫瘤、暫緩肝臟排毒，但住院治療後每天昏睡，病情越來越嚴重，今年10月底清醒後返家，而在11月2日過世，親友都相當不捨。

何小姐傷心地說，張生前跟她談到求償問題，曾提到要「想好自己的後路」，很多被害人都出現疼痛問題，但連醫師都無法答覆是否與鉛中毒有關，所有被害人都不想和張一樣帶著遺憾離開人世。她不諱言，光花在排毒就已70萬元，呼籲呂志霖要拿出誠意解決。

前國民黨台中市黨部主委陳明振的妻子也是盛唐鉛中毒患者，他提出3項說明表示，受害者期望能有醫療單位鑑定受害人疼痛等身體不適與鉛中毒的關係；中醫鉛中毒案例是台灣首例，受害人須要面對長期痛苦與醫療，病患及家屬身心俱疲，加害人應該受到合乎比例原則的懲罰，已儆效尤。

盛唐中醫負責人呂志霖的委任律師羅閎逸回應表示，對於病患不幸過世，呂感到遺憾，但死亡是否與鉛中毒有因果關係，仍待釐清。他並強調，呂有誠意賠償，已與20多名被害人達成和解，尚未和解的還有消費者文教基金會所提團體訴訟等，但因部分被害人要求上千萬元賠償，已超出能力範圍，希望能在合理金額範圍內達成和解。