近年來民眾環保意識日增及法令管制逐步加嚴，隨著物聯網時代來臨，經濟部加工出口區管理處為有效提升環境品質，陸續建置廢水及空污智能監測系統，並透過大數據分析，達成污染預警與即時應變查處之功效，也讓園區環境污染（公害）查處案件呈現逐年降低的趨勢，顯見智能監測系統確實為園區環境治理帶來實質幫助。

加工處表示，園區邁向智慧監測管理已為重要發展趨勢，未來將以現有系統為基礎，加強開發廢水智慧管理功能及提升空污預警模式準確度，並擴散至全園區，亦期望藉由巡查管理機制的落實，確保環境品質，全面提升園區及事業的環保形象。

在廢水方面，加工處為掌握園區污水下水道系統狀況，預防所轄事業未依程序操作，將異常廢水逕予排入園區污水廠或揚水站，致使放流水水質有超標之虞，於2017年起建置園區污水納管系統，並將水質監測站等相關資訊，如pH、SS及COD等，即時傳輸至管控中心及系統資料庫進行數據監控，一旦水質監測站監測到異常狀況，則由下水道巡查管理系統依異常測項分析監測站上游可疑事業，並自動發派任務，管理人員於接獲通知第一時間進行現場確認及辦理後續查處作業，以控制水污擴散風險。經統計執行成果，園區納管水質異常及受環保處分案件數，已由2016年56件及8件，分別降至2020年27件及0件。

在空污方面，加工處為提升園區空污管理成效，於2019年配合地方政府環保局政策，於各園區佈建區域型微型感測器，並進行懸浮微粒(PM)及TVOC等項目之即時監測，並據以分析污染來源。而在楠梓科技產業園區部分，因與住宅區毗鄰而居，易有異味陳情發生，故自2020年特別成立異味巡查團隊，搭配採樣及運用微型感測器監測系統資料庫，進行熱點時區分析及污染溯源，並加強重點事業防制設備許可符合度查核、輔導及督促改善作業，經統計執行成果，異味陳情件數已由2019年221件，降至2020年104件。

此外，楠梓科技產業園區為進一步提升異味管理效率，已於今年10月與日月光半導體股份有限公司進行產官合作，透過微型感測器監測系統資料庫建置空污預警模式，並針對TVOC設定預警值，當發出預警通知時，巡查團隊即至周界加強巡查，如具事業異味特徵，則入廠進行防制設備查核並要求立即因應改善，以控制異味逸散風險及陳情頻率。