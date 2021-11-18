甘藷是一種高澱粉能量原料，近年企業化的多元甘藷產品生產日益蓬勃，甘藷的種植面積穩定成長達9700公頃，年產量近25萬公噸，簡單以24％格外品估算，每年甘藷格外品量近6萬公噸，造成業界對甘藷格外品去化的極大壓力。實務上甘藷格外品可能以飼料化應用較為經濟可行。

近幾年因國際疫情與航運漲價關係，導致進口玉米與大豆等原物料價格上漲與供貨不穩定，因此畜產試驗所2019年起就開始進行甘藷格外品取代玉米粉之研究，希望能協助甘藷格外品資源化再利用，經由青貯調製技術轉變為泌乳牛可食用的飼料原料，使剩餘物有效轉化為國人高品質動物性營養來源，同時降低生產成本提升產業競爭力，也協助降低環境負擔。

畜產試驗所指出，以甘藷餵飼畜禽需注意適當量。於泌乳牛進行飼養試驗，顯示甘藷青貯料可作為泌乳牛飼糧原料來源，但甘藷青貯料取代高量玉米粉會顯著降低乳量與粗收益，推薦取代玉米粉的低量-中量為宜，並可增加約5％粗收益。

畜試所在今年9月份將此飼料化技術，技轉給瓜瓜園股份有限公司相關企業金翔生物科技股份有限公司，並共同催生憨吉牛鮮乳的上市，為國內循環農業之推動再寫下嶄新的一頁。