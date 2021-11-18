台灣與沙烏地阿拉伯在2020年12月簽署台沙租稅協定，自2022年起上路，為我國第34個租稅協定國。財政部國際財政司18日指出，台商個人、企業明年起在沙國獲配股利收入適用優惠扣繳稅率12.5％，若台企在沙國提供服務收入，甚至可適用免稅優惠。

國際財政司表示，我國與沙烏地阿拉伯避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（台沙所得稅協定）於2020年12月2日簽署，經雙方完成使協定生效之相互通知程序，於2021年11月1日生效，自2022年1月1日起適用。

台沙所得稅協定為我國第34個生效之全面性所得稅協定，該協定可減低跨境貿易投資障礙，為雙方經貿投資往來、產業合作及技術交流提供更優質租稅環境。

國際財政司指出，依照租稅協定，如果台企在沙國未設立固定營業場所，且其於任何12個月派員提供沙國公司技術服務不超過6個月者，在沙國的技術服務收入可享免稅，比起原本就源扣繳15％更為優惠。