保時捷汽車台灣分公司台灣保時捷與荒野保護協會合作，不僅支持荒野協會的年度海洋廢棄物調查計畫和海洋生態推廣教育，也率先於新北市石門舉辦淨灘活動，為2021 Porsche Dream Together夢工程計畫揭開序幕。

活動當日有近300位台灣保時捷同仁、經銷商夥伴、家人以及志工，參與淨灘行動，共清除了近800公斤的海洋廢棄物及垃圾。

台灣保時捷總裁Mathias Busse表示：「台灣保時捷透過關注海洋生態議題來支持台灣環境保育；而淨灘活動不僅拓展了我們的視野，也帶來許多啟發，讓我們瞭解到，生態環境在人類不經意的破壞下竟如此脆弱。謝謝荒野保護協會，讓我們有這個難得的機會，從不同角度認識和了解台灣之美。」

台灣保時捷自2019年啟動「Dream Together夢工程」計畫，在教育和永續發展領域提供實質支持，並透過這個獨特的方式實踐保時捷「以夢想為驅動」的精神。台灣保時捷「Dream Together夢工程」計畫長期與博幼社會福利基金會合作，關懷弱勢教育，並與荒野保護協會合作，推動台灣環境保育。