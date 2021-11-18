台泥(1101)在大陸的水泥版圖再添生力軍；台泥廣東韶關水泥廠18日舉行竣工儀式暨戲水樂園開園慶典。台泥指出，韶關廠總投資超過人民幣11億元，包括1條日產6000噸的熟料水泥生產線，同時具備水泥窯協同處置每日200噸生活垃圾的能力。

而這也可能是大陸當地政府實施限建新水泥廠政策之後，國內西進水泥廠在中國大陸新建的最後的一座水泥廠。

據統計，台泥目前在大陸，分別在廣東英德、廣西貴港、江蘇句容、遼寧昌慶、貴州安順、四川廣安、四川重慶、雲南保山、雲南安寧等地設有水泥廠。

台泥指出，韶關廠地處粵港澳大灣區輻射湘贛發展的核心區位，建成後年產200萬噸的水泥熟料生產線不僅將輸送高品質的水泥支援大灣區建設，建成後日產6000噸的水泥熟料生產線不僅將輸送高品質的水泥支援大灣區建設。且因設備選型以超低排放標準設計，可利用先進技術致力成為城市的淨化器。

除此之外，台泥希望水泥廠除了從事生產之外，可透過工廠與社會連結與對話，因此，台泥也將把韶關廠打造成在大陸首個開放生態循環工廠。

台泥已在韶關廠旁，打造一座戲水樂園，成為一座敦親睦鄰、休閒放鬆的生態樂園，對於廠區周邊村鎮的居民給予特殊優待，不僅樂園各項設施完全免費開放，未來還考慮引進村民進駐販售有地方特色的手工藝品和小吃。如若樂園將來產生盈利，也將悉數回饋投入到鄉村教育基金支持當地小學發展。

台泥指出，這也是台泥企業團繼花蓮和平廠開啟DAKA園區之後，又一個敞開大門積極推動工業與社會的對話的示範工廠。

台泥董事長張安平透過直播連線指出，綠色是韶關的底色，生態是韶關的名片，綠色和生態都是人類和地球永續發展的基礎，這些也構成台泥價值觀的核心要素。台泥相信社會工業共榮共綠，才是兩者之間最和諧的關係。我們非常願意從自身做起，積極開展工業與社會的連接與對話，因為工廠除了生產以外，它也應當是一座沒有圍牆的學校，一處社區居民休閒娛樂的場所，一塊原生動植物的保育區。

台泥已完成規劃，將韶關廠打造成在大陸的示範性工廠，在循環經濟和節能減碳領域希望成為行業標杆。