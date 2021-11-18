彭姓男子2018年11月與陳姓友人到酒吧狂歡，席間還叫了2名傳播妹助興，喝到一半一名傳播妹身體不適先行離開，另一名傳播妹小可（化名）喝掛癱倒在沙發，彭男竟藉機將小可帶出，並指示陳男開車到暗巷，於車後對小可性侵得逞，2人事後都被小可提告。彭男一審被依乘機性交罪，判刑4年6月，開車的陳男被依幫助犯乘機性交罪，遭判刑2年，2人不服上訴，遭被台中高分院駁回，維持原判。

事發當日，喝茫的小可本來請公司經紀協助載她回家，後來想起坐檯費還沒收，就讓公司經紀先回去，彭男見狀，竟要求陳姓男子開車載小可去暗巷，於後座對小可性侵得逞，小可酒醒後驚覺遭人硬上，欲跳車逃離時，被開車的陳姓男子拉住，小可不甘受辱，憤而對彭、陳2人提告。

據「三立」報導，彭男出庭時出否認犯行，並強調當天小可看他從廁所出來，就衝過來抱住他說：「我要跟你啪啪」，2人才會在廁所發生關係，小可後來跟他追討5000元坐檯費，但彭男不予理會。陳男則表示，小可當時有說想與彭男「啪啪」，講這句話時，在場其他人都有聽到，後來載小可回去時，她在車內睡覺，什麼事都沒發生。

但一審法官認為，彭男趁小可同行等人不在場，指示陳男開門到暗巷性侵，陳男卻未加以阻止，2人犯後又未與小可達成和解，遂依乘機性交罪，對彭男判刑4年6月，陳男則為「幫助犯」，依幫助犯乘機性交罪，判刑2年。彭、陳2人不服，上訴二審。

台中高分院勘驗相關監視器畫面後，未發現彭男與小可一起前往廁所的畫面，因而不採訪2人說詞，駁回上訴，維持一審原判。

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