迎戰1218公投，民進黨自上月底啟動全台公投說明會，正副總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌親自出馬，府院黨3巨頭強力宣傳「四個不同意」，有志角逐2024總統提名的桃園市長鄭文燦亦獲邀赴各縣市站台。而據一份網路輿情民調顯示，賴清德自10月最後一週公投宣講活動起跑後聲量暴漲，漲幅達85％，遠超桃園市長鄭文燦聲量增加30％，且蘇貞昌網路聲量未漲反跌，微幅退步18％。

1218公投被視為對民進黨政府能源、經貿政策的「信任投票」，更恐牽動明年初立委補選、2022地方大選成敗，藍綠都有輸不得的壓力。蔡英文日前在民進黨全國黨代表大會重申，正面迎戰公投是民進黨唯一的選擇，因為守住這場公投，才能守住國家未來發展方向，民進黨各地公職也紛紛加碼、加場拼宣傳，明顯已帶動公投整體氣勢，黨內大咖巨頭紛紛登台助講，除了要力拼公投4案都不過關，也要藉此拚場比人氣，為2024總統接班人之爭提前暖身。

黨內解讀，地方民代拼動員、邀黨內大咖明星助講，賴、蘇、鄭更透過拼宣講互別苗頭，為未來選舉更上層樓累積人氣，綠營內部的「接班人戰爭」已悄悄開打。

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析賴清德、蘇貞昌、鄭文燦自10月初以來的網路聲量變化，其中，賴清德自10月最後一週公投宣講活動起跑後聲量暴漲，漲幅達85％，鄭文燦聲量增加30％居次，而蘇貞昌網路聲量未漲反跌，微幅退步18％，不過，蘇貞昌仍坐穩總聲量冠軍寶座，宣講啟動後累積的網路聲量仍達17.3萬，遠超賴清德、鄭文燦，是居次的賴清德的4倍多。

目前看來，賴清德因近期勤跑北中南公投說明會，甚至遠赴澎湖呼籲支持者投下「四個不同意」，可說是因公投助講賺滿聲量，整體而言，民進黨啟動公投宣講後，賴、蘇、鄭三人的聲量分別佔16%、71%、13%。

三人積極投入公投宣講，除了搶聲量，也為自己塑造在綠營內部影響力。進一步分析民進黨公職人員的臉書粉專，可發現由於有黨內明星加持的效果，綠營黨公職樂於在自身臉書上向選民分享有關賴、蘇、鄭的內容，以拉抬自身聲勢。

以發文篇數觀察，綠營黨公職的貼文中提及蘇貞昌的比例是3人中最高的，半個多月以來已累積180篇貼文；而提及賴清德的貼文數量雖只有蘇的一半，但平均每則貼文能獲得的粉絲互動數卻高達逾4736次，勝過蘇貞昌的3431次、鄭文燦的2480，換言之，只要綠營黨公職在貼文中提到賴清德，就能吸引廣大粉絲互動迴響，可說是「票房保證」。

分析這些積極「挺賴」的綠營黨公職人員，其中除有賴清德子弟兵、來自台南的民進黨立委郭國文、林俊憲等人不遺餘力外，賴清德的影響力也在其他縣市發酵，例如台中市莊敬程、市議員曾朝榮兩人合計發出6則貼文提到賴清德，而代表民進黨角逐台中市第二選區立委補選的前立委林靜儀11月初發出兩篇公投說明會宣傳貼文，則是所有提及賴清德貼文中互動數冠軍，兩篇文章合計創造3萬餘次粉絲互動。