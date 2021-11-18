高雄百貨周年慶大戰到了尾聲，壓軸登場的漢神百貨本館11月25日到12月26日展開，霸氣送156萬的Mercedes Benz A180摘星版名車。另外，來店禮也頗有「新」意，力邀由國際知名華裔設計師Daniel Wong親手操刀。業者除推出振興再加碼活動外，也希望向高市府爭取更多高雄券，力求刺激買氣。

漢神百貨數位行銷部袁永慧協理指出，漢神巨蛋周年慶圓滿達標26.5億，接棒的漢神百貨目標為29.5億，兩館周年慶業績合計56億，較去年成長3.1％。今年漢神百貨周年慶造勢大會特別轉型為線上模式，盼透凝聚全體員工的氣勢。

消費者關注的周年慶回饋方面，化妝品全檔期滿3000送300，首四日再加碼滿2萬加贈200；另外於11／25(四)~11／28(日)首四日及12／9(四)~12／12(日)雙12檔期，推出刷同卡全館滿1萬送500、1F-3F精品區滿2萬送1000等購物回饋，首四日再加碼服飾樓層滿1萬送1000服飾券，B1F珠寶單筆8萬送8000等。

針對振興再加碼活動，6F家庭用品首四日除滿1萬送1000之外，若以振興券消費更加送200元餐飲券(限量1000份)，最高回饋達12％；化妝品業種除了祭出眾多全台壓軸獨家超神特惠組及下殺優惠，同時推出以紙本振興券購買各大品牌的強打商品，就加贈500點的漢神會員點數及100元商品券；而4F名品也推出以振興券購買品牌精選商品，即可獲贈100元禮券。

今年特別由曾經擔任多個國際品牌設計師的Daniel Wong親自操刀，設計出專屬於漢神周年慶的主題圖騰，結合充滿奇幻想像和時尚感受的豹和熱氣球，同時以此圖騰推出五檔兼具設計感與質感的會員禮，為了讓會員能夠分流兌換，漢神百貨也將會員禮的兌換日期延長成七天。