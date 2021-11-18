台北通APP昨再出包，導致熊好券無法使用，引發民眾哀嚎。台北市議員徐弘庭怒轟，台北通這次花了3500萬元要做擴容設備，卻沒發揮應有效果，竟要到年底才貨，不覺得很離譜嗎？系統有系統故障問題，但最大問題是柯的管理故障。柯文哲表示，會寫檢討報告，坦言常常會凸槌，但不要因為怕失敗就變很保守。

台北市長柯文哲今對於熊好券再度出包表示，「總是會有故障，有問題就來寫檢討報告」。徐弘庭在總質詢時批評，好像市府熊好券出問題習以為常，到底是系統故障，還是柯文哲管理故障？柯表示，熊好券上次登記的時候有故障，有詳細檢討報告，表示說做壓力測試沒有實際測試、犯了錯誤。

柯文哲指出，沒有實際整合測試，昨天又當機，一樣會寫檢討報告，他坦言常常會凸槌，但不要因為怕失敗就變很保守、有錯就改。

徐弘庭質疑，台北通花了3500萬去擴充，動用這麼多錢，卻沒發揮應有效果。資訊局長呂新科解釋，3500萬擴容設備已經採購，要到年底左右才能到貨。徐弘庭批評，熊好券使用期限只到明年1月2日截止，擴充設備年底會到？不覺得很離譜嗎？系統有系統故障問題，但是最大問題是柯的管理故障，表示原本預測流量跟事實不符。

柯強調有準備，但這次遇到全世界缺晶片。呂新科說明，擴容採購案不是只針對熊好券，針對台北通底層跟中間架構的擴容計畫。

徐再追問，熊好券今天開始流量多少才不會當機？呂新科答稱，這次之後會做調撥，一分鐘20萬人都不會當機，引發徐批評，什麼時候一分鐘會超過20萬人，不知道？所以從今天開始到明年1月2日，只能求爺爺告奶奶，一分鐘不要超過20萬。呂補充，會啟動另一波程式改造，做一些分流架構。

徐弘庭問柯文哲，柯說總是會故障這句話，到明年1月2日會再講幾次？讓柯文哲似乎招架不住，反問徐「議員有沒有比較好的建議？」

徐弘庭無奈表示，他已講好幾次，叫北市府往後延、準備好再上，柯文哲當初批評中央搞這麼多券不如發現金，結果現在「這回力鏢射回來速度好像挺快」，他要柯文哲想清楚該怎麼收尾，建議配合擴充時間，延長使用期限，用時間換空間。