國家住都中心表示，首例協助國有非公用房地參與危老重建計畫，永和區信義段土地，今日開工動土。另外2021年有1案通過審查，還有4案送件審查中。

「新北市永和區信義段1135地號等30筆土地」位於永和區中山路及保福路轉角，鄰近捷運頂溪站、四號公園，生活機能良好。基地內原有巷道「中山路一段100巷」分割貫穿該基地，不利整體規劃利用，恆岳建設遂於2019年11月向國家住都中心提出申請，經國家住都中心董事會審議通過，同意價購該國有土地後參與危老重建，成為國家住都中心首件依相關作業辦法申請協助參與之危老重建案。

住都中心表示，本案是跨部會、跨事業單位共同協商合作的成果，因廢巷改道、原有都市更新事業計畫撤銷、既有瓦斯管線申請遷移等事宜涉及諸多單位，國家住都中心受理申請後，獲得內政部地政司、國有財產署、新北市政府城鄉局、工務局以及欣欣天然瓦斯公司等單位大力協助，促成三面臨路之完整基地。

全案將興建地上15層、地下4層之住宅大樓，提升居住品質與安全，優化整體建築規劃、改善周邊都市環境景觀。

住都中心呼籲，隨著危老重建案量上升，重建範圍內若有國有房地夾雜之情況產生，可向國家住都中心申請。符合危老協參案件者，國家住都中心將邀集具實務經驗之專家協助審查，以達公私協力，改善居住環境與居住安全的目標。