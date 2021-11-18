經濟部攜手桃園市政府，於11月18日宣布在桃園地區導入「AI智慧路口安全警示系統」，於中壢區及大園區等五處大型路口正式啟用，預期可降低15％以上事故率，確保駕駛與行人用路安全，預期整體解決方案可帶動國內智慧交通產業5億以上的產值。

經濟部技術處處長邱求慧表示，這次運用科技專案經費支持資策會投入AI智慧路口安全警示系統開發與建置，於十字路口上建置攝影機，再透過AI影像辨識技術進行判斷可能造成交通事故的危險因子，例如視線盲區車輛、受遮蔽之行人或車輛等，針對這些危險因子提供事件預警，減少交通事故發生。

他說，此為全球首創可支援辨識混合車流與提供事故預警之交通解決方案，感謝桃園市政府能提供場域，讓中央與地方一起合作試驗創新的科技，希望這個系統能在桃園萌芽後擴散到更多的地方，除了能保護更多用路人交通安全外，亦能為智慧路側系統相關廠商創造更多商機與產值。

桃園市長鄭文燦表示，桃園汽車登記數約有80多萬輛，全國每年大型車輛事故約有五千件，尤其在轉彎時的內輪差，對行人以及機車等弱勢用路人產生的威脅更是常見，且桃園擁有17所大專院校，每年培育近2萬3千多名年輕學子，其主要交通工具仰賴機車為主，這次與經濟部攜手合作進行智慧路口安全警示應用服務，透過科技輔助來降低機車族群以及行人等事故傷亡。

資策會智慧系統研究所代所長蒙以亨指出，在經濟部技術處支持下，致力產業技術的研發，本系統最大的特色為支援全天候混合車流影像辨識，相較國際辨識的種類數量高出十種以上，同時在各種天候環境(夜間、下雨或起霧)仍可保持90％以上的辨識率。團隊也與國內新創公司艾陽科技技術合作，將影像辨識模組嵌入於美國AI視覺晶片大廠安霸（Ambarella）的晶片中，未來年出貨量將可達30萬套以上。此外，透過聯網收集交通大數據資料做更進一步加值，衍生更多創新應用，由智慧路口發展到智慧道路，甚至可以協助到智慧城市的各項交通服務。

展望未來，經濟部技術處將持續致力於AIoT技術，在中央、市府、產學研界等多方共同努力下，以智慧路側為核心打造最具前瞻性的智慧交通新典範，提升用路人通行安全及公共基礎建設效益，促進智慧交通產業新藍海！