上銀集團旗下大銀微系統生產奈米及微米級定位元件、定位系統等產品為主，今年首度參加TCSA台灣企業永續獎，就獲頒「綜合績效—台灣永續企業績優獎」、「企業永續報告電子資訊製造業—金獎」及「創新成長領袖獎」三項大獎。大銀董事長卓秀瑜表示，感謝各界評審對經營團隊堅守公司核心價值『永續經營、持續創新、綠色環保與社會共融』的肯定。

大銀微系統指出，大銀以直接驅動、高響應以及高扭矩的優勢，提供高附加價值的綠色產品，以「節能、環保、高效能」為目標，進行產品與製程的設計開發，為地球環境貢獻一己之力。大銀今年首度參加「2021 TCSA台灣企業永續獎」，就榮獲三大獎項，肯定大銀創立之初，創造公司獲利的同時，也善盡企業社會責任的堅持，獲獎更鼓舞經營團隊繼續實踐永續行動。

大銀表示，大銀產品除擁有多項研發創新專利外，產品本身也是綠色環保節能產品，協助全球半導體產業及面板廠產業節約能源，環保與提升生產效率及也帶領產業發展，回饋社會與照顧這塊土地。

大銀指稱，大銀2021年出版第一本CSR報告書，並通過BSI(英國標準協會)審查，除榮獲TCSA台灣企業永續獎三項大獎，也榮獲「天下永續公民獎-小巨人獎」第16名。展望未來，大銀將持續發行CSR報告書及朝向ESG邁進，揭露大銀在環境保護、公司治理與社會公益領域相關成果，並實踐對股東、客戶、供應商、員工、政府機構與社會大眾等利害關係人之長期承諾，提升永續競爭力。