BMW 1系列家族再添熱血性能生力軍，全新BMW 128ti於8月展開預售後，更是獲得消費者熱烈迴響與支持，首批配額全數銷售一空。為持續滿足消費者期待，BMW總代理汎德向BMW原廠爭取更多台灣配額，正式發表全新BMW 128ti性能掀背，建議售價212萬元。

此外，針對全新2022年式BMW 1系列全車系，汎德全面升級豪華與舒適性配備，將電動尾門啟閉系統列為全車系標準配備，120i Edition M及M135i xDrive更升級車況抬頭顯示器。