汎德上市BMW 128ti性能掀背車 17:222021/11/18 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汎德公司上市BMW性能掀背車128ti，首批車預售期已被搶訂一空，緊急向原廠追加配額。（圖／業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 BMW 1系列家族再添熱血性能生力軍，全新BMW 128ti於8月展開預售後，更是獲得消費者熱烈迴響與支持，首批配額全數銷售一空。為持續滿足消費者期待，BMW總代理汎德向BMW原廠爭取更多台灣配額，正式發表全新BMW 128ti性能掀背，建議售價212萬元。 此外，針對全新2022年式BMW 1系列全車系，汎德全面升級豪華與舒適性配備，將電動尾門啟閉系統列為全車系標準配備，120i Edition M及M135i xDrive更升級車況抬頭顯示器。 北市再出包 接種流感竟打莫德納 上市KY股 前三季獲利靚 #汎德 #全新 #系統 #BMW #ti 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》車用加速 高通晶片打進BMW 11:592021/11/17 財經 微創Breast Surgery 12月18日名醫開講 04:102021/11/18 財經要聞 紅髮艾德Ed Sheeran將於Pokémon GO中特別獻技！ 13:472021/11/18 科技 LEXUS NX大軍來襲 10車款任你選 11:002021/11/18 汽車情報-汽車新聞 光陽 IONEX S7R 實際試駕 電勁滿滿白牌小跑車 14:442021/11/18 機車情報-機車評測 台灣將導入 保時捷 Taycan GTS 電動跑車 續航力突破 500 公里 15:232021/11/18 汽車情報-汽車新聞 F-16V作戰隊成軍 蔡英文：代表台美夥伴關係的堅定承諾 11:242021/11/18 政治 大陸新冠特效藥再出「黑馬」 能防變異株 08:452021/11/18 兩岸 金融併購風起 永豐金不想被漏掉 04:102021/11/18 財經要聞 IC設計又火了聯詠創惟權證拉風 04:102021/11/18 證券．權證 亞歷鮑德溫排演出人命 爆劇本根本沒要他開槍 13:532021/11/18 娛樂 生活熱門新聞 買房選頂樓最好？內行人搖頭曝「首選樓層」：萬無一失 - 生活 印度神童曝血月釀3禍事 點名1產業、3大國恐陷危機 - 生活 台南診所誤打高端真相曝光 全因16歲少年「長太壯」 - 時事 最新疫苗保護力數據出爐 醫：這廠牌打完4個月變負數 - 生活 必勝客再出擊！Pasta Hut紙包筆管麵「這一味」令吳子龍無法言喻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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