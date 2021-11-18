昆凌代言寶詩龍（Boucheron）珠寶以來，不僅自己成為品牌VIP大戶，也善盡大使之責介紹不少親友上門採買選購。日前昆凌受邀前往Boucheron巴黎芳登廣場總店參觀，當場買下Quatre戒指等經典款珠寶，返台後還一直懊悔沒買下高單價的紅寶石項鍊。昨日昆凌出席Boucheron麗晶精品店擔任開幕剪綵嘉賓，笑說這回一定要趁機加購，讓新店一開市就開紅盤。

昆凌笑說，6歲女兒小周周已到了愛漂亮的年紀，有時會拿她的珠寶出來玩，夫妻倆雖不會當場斥喝制止，但老公周杰倫很緊張，會緊跟著女兒身邊叮嚀「小心，不要弄掉了」，她則是十分淡然平靜，「因為我也曾掉過珠寶，難免啊！」

昨日昆凌佩戴Boucheron要價上億元的Col Emeraudes祖母綠珠寶，風華絕代，昆凌說她非常喜歡Col Emeraudes珠寶的芳登廣場八角型造型，感覺奢華又不失個性。另外她也推薦經典的Quatre戒指，款式百搭不退流行，預料女兒長大也會喜歡，待女兒滿18歲參加畢業舞會就可以佩戴。

Boucheron麗晶精品店正式開幕，內部陳列裝潢融入巴黎芳登廣場總店的風格，充滿法式寓所的溫馨氛圍。（Boucheron提供）

Boucheron麗晶精品店是全台最大旗艦店，昨日正式開幕，內部陳列裝潢融入巴黎芳登廣場總店的風格，充滿法式寓所的溫馨氛圍，店內設有一間向芳登總店Salon Chinois（中國廳）致敬的VIP室，中國風格的紅漆書牆既神秘又奢華，提供VIP隱密的鑑賞珠寶空間。

Boucheron祖母綠Bouton Emeraude戒指，主石為7.43克拉祖母綠，3110萬元。（Boucheron提供）

Boucheron代言人和品牌大使皆是時下最具時尚影響力的意見領袖，包括周冬雨、鹿晗、韓星高允貞、時尚部落客Alexa Chung、日本名模Rola等，昆凌則是在2020年加入Boucheron品牌大使之列。

Boucheron Col Emeraudes系列祖母綠項鍊，6320萬元。（Boucheron提供）

Boucheron Col Emeraudes系列祖母綠耳環，1265萬元。（Boucheron提供）

Boucheron Quatre White系列吊墜項鍊，10萬500元。（Boucheron提供）