由印度南部卡納塔卡省省政府主辦、印度科技界年度盛事「班加羅爾科技高峰會」，台灣官員和學者今天受邀擔任壓軸講者，針對關鍵基礎設施的資安威脅，分享台灣經驗。

卡納塔卡省（Karnataka）是印度資訊科技產業重地，首府班加羅爾（Bengaluru）更有「印度矽谷」美稱，班加羅爾科技高峰會（Bengaluru Tech Summit）現已進入第24屆。

今年的盛會於17日至19日以實體及視訊並行方式在班加羅爾召開，印度副總統納依度（Venkaiah Naidu）及多名中央官員昨天到場參加開幕儀式，澳洲總理莫里森也以視訊發表致詞。

中華民國駐印度代表處科技組組長王金燦、國家實驗研究院國家高速網路與計算中心組長蔡一郎，今天下午分別就科技部國際合作以及關鍵基礎設施資安保護等主題發言。

王金燦談到，台灣下世代半導體、精準健康及低軌通訊等智慧科技，已有很好的整合系統技術，可以在新世代中作出貢獻。他並強調，在台灣政府的新南向政策之下，印度將是未來智慧科技重要合作國家之一。

蔡一郎分享國網中心歷年來資安平台的發展歷程，包括建立惡意程式知識庫、大尺度誘捕網路、雲端資安攻防平台，以及高科技園區資訊安全分享與分析平台等。

他以雲端資安攻防平台為例，介紹以虛擬化架構實現攻防演練場景快速部署的可行性，也提到透過結合惡意程式知識庫和大尺度誘捕網路，每天可以在台灣網域中截獲8000至12000隻新型態的惡意程式。

蔡一郎並介紹，國網中心協助科技部營運的高科技園區資安平台，已涵蓋超過全台灣超過1300家進駐科學園區的廠商，透過分享資安威脅情資，協助企業進行防禦部署。

他強調，透過資安數據驅動資安防禦，已是未來面對新型態資安威脅的重要手法；結合資安威脅情資的掌握，以預警部署的機制，建立數位邊界的防禦能力，已成為產官學研界面對資安威脅時的主要對策。

今年的班加羅爾科技高峰會共有70多個會議場次，30多國的專家、學者分享觀點與心得，大會官網的跑馬燈還可看到中華民國的青天白日滿地紅國旗，國旗上方欄位則寫「Taiwan」 。（編輯：黃自強）1101118